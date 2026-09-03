Вышел геймплейный трейлер нового платного персонажа для Borderlands 4 - хакерши Ловлесс

Компании 2K и Gearbox Software представили официальный геймплейный обзор нового платного персонажа для Borderlands 4 - хакерши Ловлесс. Трейлер раскрывает боевые возможности героини, которая присоединится к игре 10 сентября в составе сюжетного дополнения Story Pack 2: FL4K and the Last Resort.

Ловлесс - бывший специалист по кибербезопасности корпорации Anshin, которая в результате инцидента с вышедшим из-под контроля цифровым вирусом была вынуждена интегрировать его в собственное сознание. Теперь она делит разум с разумной цифровой сущностью, которая в бою может материализоваться и действовать как смертоносное продолжение самой Ловлесс. Разработчики называют ее "любовным письмом" к поклонникам ассасинов и проводят параллели с Zero из второй части серии.

В основе боевой механики Ловлесс лежит уникальная характеристика - RAM. Шкала заполняется при нанесении критических ударов и наложении эффектов статуса. По мере заполнения растет урон от оружия, а при полной шкале рукопашная атака усиливается, потребляя всю накопленную RAM. Если не наносить криты и статусные эффекты, шкала постепенно опустошается.

Кроме того, у Ловлесс есть способность призывать Цифрового Червя, который сражается вместе с ней и получает те же усиления, что и сама героиня. Создание может выйти из-под контроля, но в таком режиме становится значительно сильнее.

Ловлесс станет доступна 10 сентября в составе DLC Story Pack 2: FL4K and the Last Resort. Ее можно будет приобрести отдельно как истребителя Хранилищ, отдельно от сюжетной части дополнения. В этот же день выйдет бесплатное обновление версии 1.10, которое поднимет максимальный уровень всех персонажей на 10. DLC будет доступно на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.