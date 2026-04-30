Вышло масштабное обновление 1.6 для Borderlands 4 с изменениями баланса и интерфейса

Студия разработчиков выпустила обновление 1.6 для шутера Borderlands 4, которое приносит большое количество улучшений игрового процесса. Главный акцент сделан на ускорении перехода к экшену, переработке контента дополнения Mad Ellie and the Vault of the Damned и улучшении взаимодействия с новым искателем хранилища по имени C4SH the Rogue. Также авторы упростили получение лута перламутрового качества, сделали цифры урона более предсказуемыми и облегчили навигацию по меню.

Чтобы сделать мир планеты Кайрос более живым, создатели сократили время ожидания между крупными стычками. Мировые боссы теперь появляются чаще, что позволяет быстрее добывать ценные предметы. В контенте Mad Ellie and the Vault of the Damned исправлены ошибки доступа, а к сессиям Nightmare теперь проще присоединиться вместе с друзьями. Сами разломы Nightmare Rifts стали менее запутанными, боссы ведут себя честнее, а скримеры пугают только при 1 активации десантной капсулы.

Враги по всему миру получили новые атаки и стали двигаться более реалистично. Система взаимодействия с элементальным уроном также была перебалансирована. Для персонажей C4SH, Amon, Vex, Rafa и Harlowe разработчики внесли точечные корректировки в ветки навыков. Особое внимание уделили роботу C4SH, чтобы сделать его непредсказуемый стиль игры более понятным и мощным.

Перламутровое оружие теперь выпадает с более полезными деталями, исключая неэффективные модули. Изменения затронули продукцию производителей Torgue, Ripper, Maliwan, Vladof, Tediore и Jakobs. Интерфейс игры подвергся чистке. Полоски здоровья боссов стали понятнее, иконки эффектов отображаются только во время их действия, а сортировка инвентаря теперь сохраняется после выхода из игры. Любители скриншотов оценят улучшения фоторежима, где добавлен 24 час для настройки освещения и пропали лишние визуальные эффекты при паузе.

Создатели игры уже планируют следующие шаги. На 28 мая намечен выход следующего крупного патча. В нем игроков ожидают 2 рейдовых босса, включая противников Subjugator и Thol the Invincible, новые награды, 7 уровень UVH и дополнительные правки баланса. Для применения текущего апдейта 1.6 и предотвращения ошибок в матчмейкинге разработчики просят перезапустить клиент игры.