Вышло обновление Borderlands 4 от 23 октября с существенными улучшениями и изменениями

Gearbox выпустила обновление Borderlands 4 от 23 октября и опубликовала его полный список изменений.

Патч от 23 октября вносит в игру значительные улучшения. Он включает в себя повышение стабильности, исправления в многопользовательском режиме и обновления пользовательского интерфейса. Он также вносит улучшения в графику, звук и доступность. Кроме того, он исправляет ряд проблем, о которых сообщили игроки, включая изменения баланса, обновление системы добычи, а также исправления снаряжения и достижений.

Это новое обновление также добавляет поддержку Ужасов Кайроса. Это бесплатное мини-событие продлится с 23 октября по 6 ноября. Кроме того, оно добавляет легендарную штурмовую винтовку Тедиора «Murmur» и легендарную гранату ордена «Skully» к наградам за мировых боссов Кайроса.

Заполненный автомат потерянной добычи теперь выдаёт более качественную добычу. Стоимость использования автомата смены специализации снижена с 5000 до 1500 эридиума. С одного из боссов, с которого раньше не выпадала добыча, теперь выпадают награды. Патч также исправляет путевые точки миссий, которые иногда отображались некорректно. Кроме того, с врагов, с которых выпадает добыча, теперь выпадает больше денег.

Тем не менее, разработчики исправили несколько визуальных проблем. Например, они улучшили анимацию персонажей и NPC, а также исправили ошибки отображения визуальных эффектов. Точки захвата крюка теперь отображают правильные модели, а не заглушки. Кроме того, они уменьшили количество визуальных эффектов в начале кат-сцен.

Dы можете найти полный список изменений по ссылке.