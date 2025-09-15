За выходные Borderlands 4 собрала больше 300 тысяч игроков на ПК несмотря на проблемы с оптимизацией

Долгожданный релиз четвертой части Borderlands состоялся 11 сентября и сразу же привлек огромное внимание аудитории. Несмотря на волну претензий к производительности и техническому состоянию, игра сумела стать одним из крупнейших запусков этой осени. Только в Steam за первые выходные Borderlands 4 достигла рекордного пика в 304 398 игроков одновременно, закрепившись на первом месте среди самых продаваемых проектов и шестом месте по числу ежедневных активных пользователей.
Ситуация с отзывами оказалась неоднозначной: рейтинг игры в Steam держится на уровне 63,6% положительных, при этом количество негативных оценок также велико. Игроки чаще всего жалуются на нестабильную оптимизацию на ПК, что подтверждают и посты в соцсетях. Сам Рэнди Питчфорд отметил, что по статистике службы поддержки лишь 0,04% пользователей обращались с проблемами производительности, из которых меньше 0,01% были признаны действительно критическими. Тем не менее проблемы с FPS активно обсуждаются на форумах игры.
Если на ПК онлайн превысил 300 тысяч, то суммарная аудитория на консолях может быть значительно выше. Учитывая высокие позиции в чартах и интерес на Twitch, где пиковая аудитория достигала 240 тысяч зрителей, можно предположить, что общее число игроков Borderlands 4 могло приблизиться к нескольким миллионам.
В ближайшее время разработчики обещают улучшать техническое состояние игры и исправлять самые заметные проблемы. А уже в начале октября Borderlands 4 выйдет и на Nintendo Switch 2, что дополнительно расширит аудиторию. Тем, кто хочет получить полезные советы по прохождению или актуальные SHiFT-коды, стоит заглянуть в наш раздел гайды.
Ну он вон новый спич выка..ал мол проблемы с производительностью менее чем у 1% игроков, которые необоснованно щас оговаривают игру с шедевральной производительностью. Думаю на таких заявлениях нужно людям прикупить по второй копии этого технологического шедевра, Питчфард заслужил!
2014: юнити закидывают тапками за то что она не работала в 60фпс в нативном 1080р на 750ти имея передовую на тот момент графику.
2025: пипл причмокивая жрет 30фпс в 720р на средних картах прошлого поколения в игре с мультяшной графикой натянутой на вазелиновый таа.
факт - но юнити даже не смог когда карты 20 серии пошли.
Юнити до сих пор в 90% случаев работает через очко
3 борда за неделю 5 лямов сделала( а потом за 15 перевалила ), эта я уверен побьет рекорд, ждем отчета или слива инсайдов по цифрам
Да потому что игра то сама по себе наверное хорошая, предыдущая часть давно вышла, людям нравится Borderlands, вот и играют. Проблемы с производительностью всё портят, отсюда и отзывы такие в стим. По поводу всяких высказываний, форумов и так далее, думаю большинству всё равно, они купили игру чтобы играть, а не разводить срачи на форумах и соцсетях, что всегда было занятием для нишевой аудитории. Большая часть даже не знает кто такой Питчворд или как там его.
