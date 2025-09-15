За выходные Borderlands 4 собрала больше 300 тысяч игроков на ПК несмотря на проблемы с оптимизацией

Долгожданный релиз четвертой части Borderlands состоялся 11 сентября и сразу же привлек огромное внимание аудитории. Несмотря на волну претензий к производительности и техническому состоянию, игра сумела стать одним из крупнейших запусков этой осени. Только в Steam за первые выходные Borderlands 4 достигла рекордного пика в 304 398 игроков одновременно, закрепившись на первом месте среди самых продаваемых проектов и шестом месте по числу ежедневных активных пользователей.

Ситуация с отзывами оказалась неоднозначной: рейтинг игры в Steam держится на уровне 63,6% положительных, при этом количество негативных оценок также велико. Игроки чаще всего жалуются на нестабильную оптимизацию на ПК, что подтверждают и посты в соцсетях. Сам Рэнди Питчфорд отметил, что по статистике службы поддержки лишь 0,04% пользователей обращались с проблемами производительности, из которых меньше 0,01% были признаны действительно критическими. Тем не менее проблемы с FPS активно обсуждаются на форумах игры.

Если на ПК онлайн превысил 300 тысяч, то суммарная аудитория на консолях может быть значительно выше. Учитывая высокие позиции в чартах и интерес на Twitch, где пиковая аудитория достигала 240 тысяч зрителей, можно предположить, что общее число игроков Borderlands 4 могло приблизиться к нескольким миллионам.

В ближайшее время разработчики обещают улучшать техническое состояние игры и исправлять самые заметные проблемы. А уже в начале октября Borderlands 4 выйдет и на Nintendo Switch 2, что дополнительно расширит аудиторию.