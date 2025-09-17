ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 443 оценки

"Жалко разработчиков, которые просто стараются": директор по издательству Baldur's Gate 3 о спорах вокруг Borderlands 4

Gutsz Gutsz

Запуск Borderlands 4 обернулся для Gearbox сразу двумя событиями: лучшим стартом серии в Steam и шквалом жалоб на производительность на ПК. На фоне дискуссий в соцсетях глава студии Рэнди Питчфорд активно отвечал игрокам — в том числе фразами вроде «если вы недовольны, пожалуйста, оформите возврат в Steam» и «если не устраивает ваш FPS и вы не хотите использовать доступные инструменты, лучше поиграйте во что-то другое».

Рэнди Питчфорд предложил недовольным Borderlands 4 игрокам вернуть деньги в Steam

На это обратил внимание директор по издательству Baldur’s Gate 3 Майкл Доус. По его словам, освежающе видеть «человека, который говорит прямо, а не канцеляритом из отдела PR», но при этом он «сочувствует командам, которые просто изо всех сил пытаются сделать игроков счастливыми». Комментарии Доуса прозвучали на фоне продолжающейся ожесточенного спора между фанатами шутера и твитов Питчфорда.

Глава Gearbox опубликовал статистику Borderlands 4 за первый уик-энд. Тем временем игроки ожидают наконец-то увидеть патчи с исправлениями производительности.

Напомним, несмотря на недовольство технической стороной, Borderlands 4 установила высокую планку по активной аудитории на ПК: за выходные в Steam игру одновременно запускали свыше 300 тысяч пользователей

За выходные Borderlands 4 собрала больше 300 тысяч игроков на ПК несмотря на проблемы с оптимизацией
Комментарии:  13
Ahnx

SJW защищает SJW. Рука руку моет.

Фу, стыдно.

6
ZAUSA
«если вы недовольны, пожалуйста, оформите возврат в Steam» и «если не устраивает ваш FPS и вы не хотите использовать доступные инструменты, лучше поиграйте во что-то другое».
DezkQ

Нехотя пусть не используют, но тогда не воют. Кто использует отлично играет и доволен.

5
NatanieLzZ

А как ты 2 абилки сирены вставил, я только одну могу выбрать, уровень 17 тоже

DezkQ NatanieLzZ

а хз, так и было. Это типа одна вызов кота вторая его баф.

Нажать вызвать, удержание бафнуть, до этого там взрыв кота был.

NatanieLzZ DezkQ

Ясно. Я по другой ветке пошел, может там тоже откроется такое

Геральт Батькович

А над этим кто то старался?

3
Fronyx

Щас чё не игра, то нытье про фэпээсы

DezkQ

А всё просто, как разрабам так и юзверям дали инструменты, только вот разрабы их используют и оптимизируют под них, а тупой юзверь бегает и орет, что это зашквар.

Подвид такой, что-то типа староверов, им говорят сейчас отсрочку дают, может по этому хз.

1