"Жалко разработчиков, которые просто стараются": директор по издательству Baldur's Gate 3 о спорах вокруг Borderlands 4

Запуск Borderlands 4 обернулся для Gearbox сразу двумя событиями: лучшим стартом серии в Steam и шквалом жалоб на производительность на ПК. На фоне дискуссий в соцсетях глава студии Рэнди Питчфорд активно отвечал игрокам — в том числе фразами вроде «если вы недовольны, пожалуйста, оформите возврат в Steam» и «если не устраивает ваш FPS и вы не хотите использовать доступные инструменты, лучше поиграйте во что-то другое».

На это обратил внимание директор по издательству Baldur’s Gate 3 Майкл Доус. По его словам, освежающе видеть «человека, который говорит прямо, а не канцеляритом из отдела PR», но при этом он «сочувствует командам, которые просто изо всех сил пытаются сделать игроков счастливыми». Комментарии Доуса прозвучали на фоне продолжающейся ожесточенного спора между фанатами шутера и твитов Питчфорда.

Глава Gearbox опубликовал статистику Borderlands 4 за первый уик-энд. Тем временем игроки ожидают наконец-то увидеть патчи с исправлениями производительности.

Напомним, несмотря на недовольство технической стороной, Borderlands 4 установила высокую планку по активной аудитории на ПК: за выходные в Steam игру одновременно запускали свыше 300 тысяч пользователей