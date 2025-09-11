Журналисты положительно приняли Borderlands 4: средний балл на MetaCritic составляет 84, а на OpenCritic - 85

Borderlands 4 выйдет завтра, и для увлечённых игроков наконец-то начали появляться первые обзоры, описывающие плюсы и минусы этой новой главы франшизы.
Средний балл Borderlands 4 на MetaCritic составляет 84, а на OpenCritic — 85. С точки зрения игрового процесса, игра получила всеобщее признание как лучшая во франшизе благодаря более плавному игровому процессу, захватывающему луту и первоклассному кооперативному режиму. Однако игра страдает от технических проблем, повторяющихся моментов и сюжета, который не понравился большинству рецензентов.
100 – CGMagazine
Это Borderlands в идеальном исполнении. Игра, которая берёт за основу серию и совершенствует её во всех отношениях. Смешнее, умнее, насыщеннее, увлекательнее и, безусловно, полна причин продолжать играть ещё долго после финальных титров.
90 – Destructoid
«Borderlands 4, безусловно, лучшая игра серии с точки зрения игрового процесса и увлекательности, и лучшая игра франшизы со времён Borderlands 2, но некоторые проблемы с производительностью на ПК вызывают беспокойство».
90 – PC Games
В конечном счёте, Borderlands 4 воплощает все ключевые идеи, которые можно ожидать от игры серии. Это лутер-шутер, и механика стрельбы и добычи настолько хороша, что от неё не хочется отрываться. Стрельба из множества видов оружия по множеству врагов и сбор множества трофеев всегда были частью ДНК Borderlands. Это увлекательный цикл, который не устарел за 16 лет, и он снова идеально реализован в Borderlands 4.
80 – GamesRadar+
Borderlands 4 берёт суть финальной перестрелки и распространяет её на всю игру, предлагая впечатляющий набор оружия, позволяющего устроить настоящий хаос. Хотя сюжет и атмосфера игры явно не дотягивают до этого уровня, иногда это не так важно, как сбить шесть роботов в небе с помощью электрифицированного взрывного оружия.
80 – XGN
Borderlands 4, по большей части, — это огромный шаг вперёд. Игровой процесс стал лучше, чем когда-либо, Искатели Хранилища стали гораздо более индивидуальными, а также есть несколько улучшений в системе передвижения. Однако мир не так разнообразен, как в предыдущих играх, из-за структуры сюжета он кажется гораздо меньше, а Gearbox ещё не до конца освоила техническую сторону игры. Надеемся, технические проблемы будут исправлены до релиза.
70 – GameSpot
В целом, если вы хотите найти добычу, создать билды и устроить полный хаос, Borderlands 4 — это то, что вам нужно. Это самая технически продуманная игра в серии на сегодняшний день, а различные Искатели Хранилища предлагают интересные возможности для разных подходов к игре. Возможно, вам стоит поискать подкаст или видео, чтобы заполнить паузы между стрельбой и сбором добычи. Сюжет и персонажи игры недостаточно сильны, чтобы удержать ваше внимание, а бои начинают становиться однообразными после того, как вы увидите все типы врагов.
