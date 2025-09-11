ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 269 оценок

Журналисты положительно приняли Borderlands 4: средний балл на MetaCritic составляет 84, а на OpenCritic - 85

monk70 monk70

Borderlands 4 выйдет завтра, и для увлечённых игроков наконец-то начали появляться первые обзоры, описывающие плюсы и минусы этой новой главы франшизы.

Средний балл Borderlands 4 на MetaCritic составляет 84, а на OpenCritic — 85. С точки зрения игрового процесса, игра получила всеобщее признание как лучшая во франшизе благодаря более плавному игровому процессу, захватывающему луту и первоклассному кооперативному режиму. Однако игра страдает от технических проблем, повторяющихся моментов и ​​сюжета, который не понравился большинству рецензентов.

100 – CGMagazine

Это Borderlands в идеальном исполнении. Игра, которая берёт за основу серию и совершенствует её во всех отношениях. Смешнее, умнее, насыщеннее, увлекательнее и, безусловно, полна причин продолжать играть ещё долго после финальных титров.

90 – Destructoid

«Borderlands 4, безусловно, лучшая игра серии с точки зрения игрового процесса и увлекательности, и лучшая игра франшизы со времён Borderlands 2, но некоторые проблемы с производительностью на ПК вызывают беспокойство».

90 – PC Games

В конечном счёте, Borderlands 4 воплощает все ключевые идеи, которые можно ожидать от игры серии. Это лутер-шутер, и механика стрельбы и добычи настолько хороша, что от неё не хочется отрываться. Стрельба из множества видов оружия по множеству врагов и сбор множества трофеев всегда были частью ДНК Borderlands. Это увлекательный цикл, который не устарел за 16 лет, и он снова идеально реализован в Borderlands 4.

80 – GamesRadar+

Borderlands 4 берёт суть финальной перестрелки и распространяет её на всю игру, предлагая впечатляющий набор оружия, позволяющего устроить настоящий хаос. Хотя сюжет и атмосфера игры явно не дотягивают до этого уровня, иногда это не так важно, как сбить шесть роботов в небе с помощью электрифицированного взрывного оружия.

80 – XGN

Borderlands 4, по большей части, — это огромный шаг вперёд. Игровой процесс стал лучше, чем когда-либо, Искатели Хранилища стали гораздо более индивидуальными, а также есть несколько улучшений в системе передвижения. Однако мир не так разнообразен, как в предыдущих играх, из-за структуры сюжета он кажется гораздо меньше, а Gearbox ещё не до конца освоила техническую сторону игры. Надеемся, технические проблемы будут исправлены до релиза.

70 – GameSpot

В целом, если вы хотите найти добычу, создать билды и устроить полный хаос, Borderlands 4 — это то, что вам нужно. Это самая технически продуманная игра в серии на сегодняшний день, а различные Искатели Хранилища предлагают интересные возможности для разных подходов к игре. Возможно, вам стоит поискать подкаст или видео, чтобы заполнить паузы между стрельбой и сбором добычи. Сюжет и персонажи игры недостаточно сильны, чтобы удержать ваше внимание, а бои начинают становиться однообразными после того, как вы увидите все типы врагов.
ZAUSA

Просто вода. Как будто нейросеть оценивает игру.

11
JackReacher

И еще просто корявый перевод

2
Рио Фокс

Странно, что не 100, видимо мало чемоданов занесли.

8
zangx

У Borderlands 4 высокие оценки - Проплачено. Проплачено.

У Hollow Knight: Silksong высокие оценки - Ну так и должно быть. ШИДЕРВ ЖИ.

7
samosan

У силксонга денег на чемоданы нет банально.

1
zangx samosan

Оу, тебе 15 млн копий 1 игры на 6 человек о чем то говорит? (эт тебе не компании/студии) Собаки (блогеры) сделали всё работу по рекламе

K0t Felix

Я ваще не люблю лутер-шутеры

5
JackReacher

Просто напомню, что журналисты хорошо приняли например последний Dragon Age. Ну это так, к слову.

4
Пользователь ВКонтакте

И афросамурая. Ну так, например. // Александр Ковалёв

2
Great-heartedElio

В чём смысл этих журналистов, если одни оценивают на 100, другие на 70? Пошли они нафиг. Местные пацаны поиграют и точно скажут, шляпа или нет

2
Васси

Не припомню за последнее время высокобюджетных игр, которые журналисты сразу после выхода не облизали высокими оценками.

2
kotasha

Похоже чемоданы доехали.

2
Destroited
Журналисты положительно приняли Borderlands 4

Журналисты уже сами не могут определиться, то они ругают игру за оптимизацию то целуют в жопу.

1
ZackSnyder

Когда в игре 75% повесточных персов...не удивительно

1
