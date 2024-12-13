Знакомые герои и новые приключения в дебютном трейлере Borderlands 4

На The Game Awards 2024 2K Games порадовала поклонников первым трейлером Borderlands 4. Четвертая часть знаменитой серии обещает еще больше безумных приключений и запоминающихся перестрелок.
Судя по показанным кадрам, игра предложит богатые и разнообразные локации, полные врагов, готовых устроить яростные сражения с использованием мощного арсенала. В Borderlands 4 представлен самый большой и динамичный мир, когда-либо созданный Gearbox, с новыми возможностями для путешествий между мирами.
Кроме одиночной кампании, Borderlands 4 предложит кооператив на троих, что позволит совместно с друзьями преодолевать трудности. Игра выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Судя по странице Steam, игра получит перевод на русский язык.
Хех, Борда стала ещё более невзрачной, чем 3 часть. Герои будто созданные в редакторе ММО, без изюминки. Графика - чисто 3 часть. На сюжетку и персов после Wonderlands и New Tales from the Borderlands можно и не надеяться подавно.
Тоже подумал про редактор)
Третья часть вывозила геймплеем и музыкой. Графика побоку, пока сохранён комиксовый стиль. А вот сюжет и персонажи у них люто сосут уже три игры подряд (3, wonderlands и New Tales).
Просто нужно понимать, ради чего вы сейчас играете в серию. Ну не может быть всё идеально, как во 2 части.
Чего то выглядит как Borderlands 3.5
Ну и? Надо сделать на 5анриле игру или чё? Ну чтобы как со Сталкером вышло? 3 часть в некоторых местах то статерит, чего уж говорить о 4 если бы она была на 5 анриле
Я думал про себя: "Ну не мог Рэнди ТАК раскручивать трейлер, чтобы потом на выходе оказалась лютая какашка". Какая-то новая придуманная фракция антагонистов; искатели хранилища, которым можно в качестве оценки поставить 2 негра из 4 — я хочу плакать
Пойду что-ли первые 2 части пройду..
Да ну. Вообще ничего нового.