Знакомые герои и новые приключения в дебютном трейлере Borderlands 4

На The Game Awards 2024 2K Games порадовала поклонников первым трейлером Borderlands 4. Четвертая часть знаменитой серии обещает еще больше безумных приключений и запоминающихся перестрелок.

Судя по показанным кадрам, игра предложит богатые и разнообразные локации, полные врагов, готовых устроить яростные сражения с использованием мощного арсенала. В Borderlands 4 представлен самый большой и динамичный мир, когда-либо созданный Gearbox, с новыми возможностями для путешествий между мирами.

Кроме одиночной кампании, Borderlands 4 предложит кооператив на троих, что позволит совместно с друзьями преодолевать трудности. Игра выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Судя по странице Steam, игра получит перевод на русский язык.