Borderlands Collection: Pandora's Box получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch в Германии, что позволяет предположить, что вскоре коллекция со всеми играми серии Gearbox также будет доступна для всех игроков, владеющих портативной консолью Nintendo Switch

Когда игра добавляется и оценивается в базе данных классификационного органа, это обычно происходит потому, что она очень близка к выходу.

Опубликованная на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и ПК 1 сентября этого года, эта гигантская коллекция доступна в цифровом формате и включает в себя все игры серии Borderlands, в том числе Tales from the Borderlands и все опубликованные DLC.