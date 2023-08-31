Gearbox Software анонсировала сборник Borderlands Collection: Pandora's Box, включающий 6 игр и весь доп. контент

Издательство 2K, разработчик Gearbox Software, анонсировало Borderlands Collection: Pandora’s Box для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam). Это сборник, включающий следующие шесть игр и весь дополнительный контент к ним: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands. Он поступит в продажу 1 сентября. Обычно он будет стоить 149,99 долларов США, но в течение ограниченного времени он будет доступен со скидкой при запуске в размере 59,99 долларов США.
Коллекция Borderlands: Pandora's Box объединяет все шесть известных базовых игр культовой франшизы: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands, а также весь дополнительный контент впервые в одном гигантском пакете.
Если у вас уже есть одна или несколько игр Borderlands:
- Xbox — если у вас уже есть цифровая копия любой игры Borderlands из Borderlands Collection: Pandora’s Box на Xbox Series X|S или Xbox One и вы хотите пополнить свою коллекцию, Microsoft Store автоматически дает вам право на специальную цену в размере 30 долларов США на этот комплект. .
- Steam — если у вас уже есть цифровая копия любой игры Borderlands из коллекции Borderlands Collection: Pandora’s Box в Steam, вы будете платить только за тот контент, которого у вас еще нет. Это будет отражено на странице коллекции Borderlands Collection: Pandora’s Box в магазине Steam.
- PlayStation — если у вас уже есть цифровая или физическая копия Borderlands: Game of the Year Edition или Borderlands: The Handsome Collection для PlayStation 4 или цифровая или физическая копия Borderlands 3 на PlayStation 5 или PlayStation 4, и вы хотите завершить коллекцию, вы можете получить доступ к специальному предложению по обновлению Borderlands Collection: Pandora's Box за 30 долларов, запустив одну из этих игр и следуя внутриигровым инструкциям.
Ну наконец-то! Без сарказма, а то развелось куча изданий. По хорошему нужно вообще оставить наверное буквально 1-2 издания в качестве сборника всех игр (включая Wonderlands).
и да, когда выйдет 4 часть, нужно будет опять новый сборник выдумать?
а думаешь она выйдет по мне так вроде они точку поставили на тройке
слишком популярная франшиза чтобы не делать еще одну часть
Счас это сюжетное недоразумение в лице мелкой инфантильной Гадины в сюжете, кого нить еще убьет, не все погибли знайте ли.
тока этот набор стоит 15 тысяч рублей. многие длс вообще по сути на хой не нужны, просто пустая трата денег
Не понял, а где Epic Store? Нахрен ваш стим!
угу, я тоже в эпике брал по вкусной цене третью часть. Так что нафиг надо ещё деньги тратить