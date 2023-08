Gearbox Software анонсировала сборник Borderlands Collection: Pandora's Box, включающий 6 игр и весь доп. контент ©

Издательство 2K, разработчик Gearbox Software, анонсировало Borderlands Collection: Pandora’s Box для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam). Это сборник, включающий следующие шесть игр и весь дополнительный контент к ним: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands. Он поступит в продажу 1 сентября. Обычно он будет стоить 149,99 долларов США, но в течение ограниченного времени он будет доступен со скидкой при запуске в размере 59,99 долларов США.

Коллекция Borderlands: Pandora's Box объединяет все шесть известных базовых игр культовой франшизы: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands, а также весь дополнительный контент впервые в одном гигантском пакете.

