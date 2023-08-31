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Borderlands Collection: Pandora's Box 01.09.2023
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Gearbox Software анонсировала сборник Borderlands Collection: Pandora's Box, включающий 6 игр и весь доп. контент

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monk70
Новости

Издательство 2K, разработчик Gearbox Software, анонсировало Borderlands Collection: Pandora’s Box для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam). Это сборник, включающий следующие шесть игр и весь дополнительный контент к ним: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands. Он поступит в продажу 1 сентября. Обычно он будет стоить 149,99 долларов США, но в течение ограниченного времени он будет доступен со скидкой при запуске в размере 59,99 долларов США.

Коллекция Borderlands: Pandora's Box объединяет все шесть известных базовых игр культовой франшизы: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands, а также весь дополнительный контент впервые в одном гигантском пакете.

Если у вас уже есть одна или несколько игр Borderlands:

  • Xbox — если у вас уже есть цифровая копия любой игры Borderlands из Borderlands Collection: Pandora’s Box на Xbox Series X|S или Xbox One и вы хотите пополнить свою коллекцию, Microsoft Store автоматически дает вам право на специальную цену в размере 30 долларов США на этот комплект. .
  • Steam — если у вас уже есть цифровая копия любой игры Borderlands из коллекции Borderlands Collection: Pandora’s Box в Steam, вы будете платить только за тот контент, которого у вас еще нет. Это будет отражено на странице коллекции Borderlands Collection: Pandora’s Box в магазине Steam.
  • PlayStation — если у вас уже есть цифровая или физическая копия Borderlands: Game of the Year Edition или Borderlands: The Handsome Collection для PlayStation 4 или цифровая или физическая копия Borderlands 3 на PlayStation 5 или PlayStation 4, и вы хотите завершить коллекцию, вы можете получить доступ к специальному предложению по обновлению Borderlands Collection: Pandora's Box за 30 долларов, запустив одну из этих игр и следуя внутриигровым инструкциям.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Syntrax

Ну наконец-то! Без сарказма, а то развелось куча изданий. По хорошему нужно вообще оставить наверное буквально 1-2 издания в качестве сборника всех игр (включая Wonderlands).

и да, когда выйдет 4 часть, нужно будет опять новый сборник выдумать?

1
shumaher-253

а думаешь она выйдет по мне так вроде они точку поставили на тройке

0
Kamishini1993 shumaher-253

слишком популярная франшиза чтобы не делать еще одну часть

0
Glukinc shumaher-253

Счас это сюжетное недоразумение в лице мелкой инфантильной Гадины в сюжете, кого нить еще убьет, не все погибли знайте ли.

1
JohnTornton

тока этот набор стоит 15 тысяч рублей. многие длс вообще по сути на хой не нужны, просто пустая трата денег

0
The Great Troll

Не понял, а где Epic Store? Нахрен ваш стим!

-2
Scorpion_GamePlay

угу, я тоже в эпике брал по вкусной цене третью часть. Так что нафиг надо ещё деньги тратить

0