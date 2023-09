Релизный трейлер сборника Borderlands Collection: Pandora's Box ©

Очередной набор от Gearbox для серии лутер-шутеров Borderlands уже доступен на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.

Borderlands Collection: Pandora's Box включает в себя первые три игры основной линейки - Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands и New Tales from the Borderlands.

Кроме того, игроки получат DLC для всех игр, а это многочисленные сюжетные дополнения, наборы кастомизации, наборынаборы классов и многое другое.

Игроки на Xbox, владеющие любой отдельной игрой, могут приобрести коллекцию Pandora's Box за 30 долларов, а владельцы PlayStation должны приобрести Borderlands: Game of the Year Edition или Borderlands: The Handsome Collection на PS4 или Borderlands 3 на PS4 или PS5 для обновления по той же цене. Игроки на ПК в Steam могут оплатить недостающий контент.

Что касается игроков Nintendo Switch, то Borderlands 3: Ultimate Edition выйдет 6 октября.