ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands Mobile 09.04.2026
Ролевая, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика , Кооператив
7 1 оценка

Бесплатная мобильная игра Borderlands внезапно стала доступна на iPhone в режиме "ограниченного по времени тестирования"

monk70 monk70

Сегодня на iPhone внезапно вышла совершенно новая бесплатная игра Borderlands. Игра была незаметно издана сегодня мобильным гигантом Zynga, хотя разработана британской студией NaturalMotion, которая ранее работала над Star Wars: Hunters.

В настоящее время Borderlands Mobile доступна в App Store в рамках «ограниченного по времени тестирования», согласно заявлению об игре, отправленному Gematsu — это также показывает, что создатель Borderlands, компания Gearbox, участвовала лишь в качестве консультанта.

Описанная как бесплатный «эпический лутер-шутер», Borderlands Mobile в настоящее время доступна только на iPhone (версии для Android пока нет) и только в США.

Создайте хаос по-СВОЕМУ!. Находите невероятное оружие и уничтожайте врагов в этой мобильной версии Borderlands. Присоединяйтесь к другим Искателям Хранилищ в постоянно развивающейся вселенной, чтобы сражаться с жадными корпорациями и открывать легендарные Хранилища. Этот динамичный шутер с элементами RPG впервые переносит фирменный хаос, художественный стиль и захватывающие приключения на мобильные устройства!

Охотьтесь за легендарными предметами и улучшайте свои способности, чтобы настроить свой стиль игры. Используйте все, от пистолетов до ракетных установок, чтобы ваши враги пожалели, что когда-либо пересекли ваш путь! Освойте разрушительный экшен, полностью оптимизированный для мобильных устройств». Сражайтесь со скагами, бандитами и боссами, проходя множество захватывающих миссий, включая сюжетные миссии, «Башню ужаса» и «Круг резни.
Мобильные Релизы Скриншоты
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий