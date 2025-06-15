Преданные фанаты Borderlands пытаются возродить давно исчезнувшую MMO - Borderlands Online

С приближением Borderlands 4 группа преданных фанатов и архивариусов ведет тихую борьбу за спасение игры, которая была утеряна почти без следа. Речь идет о Borderlands Online, китайской MMO, отмененную в 2015 году и долгие годы считали потерянным реликтом серии. Теперь, спустя почти десятилетие, сообщество, окружавшее проект, пытается вдохнуть новую жизнь в мертвые серверы и спасти забытый кусочек истории.

Borderlands Online - бесплатная MMO, разработанная китайской студией Shanda Games. Проект был закрыт до официального релиза после закрытия студии, а сама игра стала своего рода «белой вороной» для фанатов серии и цифровых археологов. Долгие годы казалось, что игра исчезла безвозвратно - до сих пор.

Главным «лицом» инициативы по спасению игры стал создатель контента и разработчик EpicNNG, рассказавший о бэкстори проекта. По словам EpicNNG, причиной того, что он приложил столько усилий, чтобы вернуть игру, которую никто никогда не видел в ее финальной версии - его страсть к серии Borderlands.

Это началось в конце апреля. Тогда я просто сказал своему другу: "Давай сделаем это. А что, если она существует? - вспоминает он. Я всегда хотел это сделать. Я суперфанат этой серии. С Borderlands началось мое увлечение играми и желание стать программистом.

К их удивлению, публичная версия игры была найдена... всего за 20 минут, на забытом китайском сайте, полном мертвых ссылок и вирусов. С этого момента началась миссия: поиск в файлах, обход ошибок, борьба с нерабочими логинами и необычные находки - например, карта Dust2 из Counter-Strike, спрятанная в ресурсах игры. Процесс этот медленный, трудоемкий и изобилует препятствиями.

Тем не менее, невзирая на отсутствие официальных серверов, множество технических проблем и ограниченную компетенцию участников, работа над проектом все еще продолжается.

Это оказалось безумно сложно. Если вы не знаете, что делаете, вам кажется, что вы пытаетесь выбраться из лабиринта с завязанными глазами, - добавляет EpicNNG.

Сейчас, когда многие онлайн-игры исчезают без следа, подобные инициативы напоминают о том, насколько важна роль цифровых архивариусов. Возможно, Borderlands Online никогда официально не вернется, но благодаря фанатскому сообществу можно еще поиграть в то, что когда-то считалось потерянным навсегда.