Скоро в Borderlands Online снова можно будет играть - фанатский ремастер потерянной MMO готовится к выходу

Borderlands Online, бесплатная MMO от китайской студии Shanda Games, скоро снова станет доступна. Проект закрыли ещё до официального релиза — вместе с самой студией. Долгие годы игра считалась безвозвратно потерянной и оставалась своего рода «белой вороной» для фанатов серии и цифровых археологов.

Теперь энтузиаст под ником EpicNNG объявил о скором выходе ремастера. По его словам, целый год над возвращением игры трудилось множество команд, чтобы воссоздать её в близком к оригиналу виде. Автор уже опробовал сборку и обещает, что вскоре в неё смогут сыграть все желающие.

Последний год бесчисленные команды упорно трудились, чтобы вернуть вам давно потерянную игру 2015 года — в виде точного ремастера. Я в неё поиграл. И скоро вы все тоже сможете в неё сыграть. Мой последний подарок вам как моддера на обозримое будущее. Это будет мой последний проект. Спасибо. Спасибо за вашу поддержку и следите за особыми анонсами», — заявил EpicNNG.

Среди заявленных улучшений — нативная поддержка 1440p, 120 кадров в секунду, разблокированный угол обзора и полностью ручная английская локализация. Моддер называет проект своим последним на обозримое будущее и благодарит сообщество за поддержку, обещая особые анонсы.