Анонсирован стратегический рогалик Bosslords с автоматическими битвами от издателя Hooded Horse

Издательство Hooded Horse совместно с разработчиками из студии RocketMoose Studios официально представили новый проект под названием Bosslords. Игра представляет собой стратегию с элементами рогалика и автоматическими сражениями, где пользователям предстоит выступить на стороне сил зла. Релиз запланирован на 2026 год.

Сюжет игры переворачивает привычные фэнтезийные штампы. Мир под управлением Империи стал слишком правильным и безопасным, поэтому игроку в роли могущественного Босс-лорда необходимо положить конец этой тирании. Главная задача заключается в сборе армии из монстров, разбойников и прочих отщепенцев, чтобы совершить поход на имперскую столицу. Путешествовать предстоит по процедурно генерируемым локациям, включающим сушу, море и воздушное пространство.

Геймплей предлагает выбор из нескольких уникальных персонажей, каждый из которых обладает собственной историей, древом улучшений и тактическими особенностями. Генерал гоблинов делает ставку на массовость и дисциплину, Некромант умеет воскрешать павших в виде скелетов, а Укротительница драконов полагается на мощных ящеров. Также в игре будут доступны Военачальница и Маг, специализирующийся на призыве элементалей. Вариативность прохождения обеспечивается различиями в стартовых армиях и доступных заклинаниях для каждого героя.

Комплектование войска происходит в тавернах, магазинах и во время случайных встреч на карте. В отряд можно нанять орков-барабанщиков, повышающих скорость атаки, баньши, парализующих врагов, или скелетов с винтовками. Несмотря на автоматический характер битв, игрок может влиять на ход сражения, применяя магию и используя артефакты. В арсенале злодеев есть огненные стены, молнии и метеоритные дожди, а также различные зелья и предметы для усиления миньонов.

У Bosslords уже появилась страница в магазине Steam, где можно изучить системные требования и добавить игру в список желаемого. Разработчики обещают перевести проект на 15 языков, включая русский.