Расслабляющая головоломка Botany Manor выйдет на ПК и консолях весной 2024 года

Игра Botany Manor выйдет на Xbox Series, Xbox One, Switch и PC через Steam весной 2024 года, объявили издатель Whitethorn Games и разработчик Balloon Studios. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.

Это приключенческая игра-головоломка, в которой игрокам предстоит исследовать большое поместье с множеством растений и зарослей травы. Действие Botany Manor происходит в Англии XIX века, а в центре сюжета - Арабелла Грин, ботаник на пенсии, отправившаяся в путешествие, чтобы вернуть забытым растениям поместья былую славу.

Вам предстоит найти подсказки, спрятанные среди исследовательских заметок, книг и личных вещей Арабеллы, исследуя безмятежную территорию поместья и тщательно продуманные интерьеры. Каждое растение требует уникальных условий для процветания - от симуляции грозы до воссоздания вулканического ландшафта. Головоломки органично вписываются в повествование, позволяя узнать о жизни Арабеллы, ее карьере и проблемах, с которыми сталкивались женщины-ученые в XIX веке.

Игра Botany Manor отличается от того, что вы ожидаете. Вместо того чтобы быть полным опасностей и последствий, оно описывается как "расслабляющая". Здесь нет ограничений по времени, и в целом игра - это скорее способ отдохнуть, так что, похоже, в ней нет особых особенностей, которыми можно было бы похвастаться. Вот, например, список возможностей, приведенный в посте: