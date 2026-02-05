В Epic Games Store началась бесплатная раздача головоломки Botany Manor

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача бесплатной игры, и на этой неделе любители халявы могут забрать в свою библиотеку головоломку Botany Manor, а также отравляющий ретро набор для пиксельного шутера Pixel Gun 3D. Раздача продлится до 12 февраля, после чего их сменит квест The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Botany Manor - это расслабляющая головоломка от первого лица, действие которой разворачивается в английском поместье викторианской эпохи. Игроки берут на себя роль ботаника Арабеллы Грин, исследуя живописные сады и комнаты, чтобы найти идеальные условия для выращивания коллекции редких, привередливых растений.