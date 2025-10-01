Анонсировано продолжение аркады о запуске пингвина - Bouncemasters 2: Pengu Throw

Студия JoyBits, известная по серии игр Doodle God, совместно с Playgendary представила Bouncemasters 2: Pengu Throw. Это полноценное продолжение популярной аркады, которое выйдет эксклюзивно в Steam в четвертом квартале 2025 года. Игрокам вновь предстоит вооружиться битой и запустить пингвина Пенгу в как можно более далекий полет, используя особенности окружения.

Геймплей сиквела основан на знакомой физической модели, однако разработчики добавили ряд нововведений. Появится механика помощи в прицеливании под названием траектория замаха, которая позволит точнее рассчитывать удар. Путешествие пингвина пройдет по глобальной карте с множеством уникальных миров, от арктических льдов и глубин океана до диких джунглей, каждый из которых наполнен новыми ловушками, бонусами и вспомогательными гаджетами.

Проходить игру можно будет в двух основных режимах. Режим Кампания предложит последовательное прохождение уровней с выполнением заданий и разблокировкой нового контента, такого как скины и усилители. Режим Аркада создан для быстрых сессий с целью установки рекордов. Также заявлены ежемесячные соревновательные лиги от Бронзовой до Алмазной, где игроки смогут состязаться за эксклюзивные награды, при этом в игре не будет микротранзакций.

Проект получил обновленный визуальный стиль с нарисованной вручную графикой, адаптированной под 4К-разрешение, а также поддержку неограниченной частоты кадров. У игроков появится возможность сохранять самые забавные или неудачные попытки в виде видеороликов или GIF-анимаций для дальнейшей публикации. Bouncemasters 2: Pengu Throw уже можно добавить в список желаемого в сервисе Steam.