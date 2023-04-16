Космический шутер Boundary разошёлся тиражом в 100 тысяч копий за первые 24 часа раннего доступа Steam ©

Skystone Games и Studio Surgical Scalpels сообщают, что многопользовательский тактический космический шутер Boundary уже разоёшлся тиражом более 100 000 копий в раннем доступе Steam.

«Мы всегда знали, что наши поклонники только и ждали, чтобы войти в игру, когда она будет готова», — сказал Фрэнк Мингбо Ли, директор студии Surgical Scalpels. «Я очень взволнован тем, что все, похоже, до сих пор наслаждаются, и нам не терпится поделиться тем, что ждет нас впереди для нового контента и обновлений».

Boundary — это многопользовательский тактический космический шутер, в котором игроки выступают в роли тяжеловооруженного астронавта в космосе, участвующего в ожесточенных перестрелках в невесомости и выполняющих операции в условиях низкой гравитации на орбитальных космических объектах против вражеских астронавтов и других объектов.

В Boundary игроки станут астрооперативниками, сражающимися в напряженных матчах 5 на 5 в невесомости космоса. В Boundary игроков ждут летающие обломки в бескрайнем космосе и обнаружение вражеских нападений со всех сторон. На момент запуска Boundary будет включать в себя четыре многопользовательских режима, включая Team Deathmatch, захват объекта, орбитальную чистку и схватку. В качестве шутера от первого лица этот быстрый и маневренный шутер сосредоточится на матчах 5 на 5 и 3 на 3, где ожесточенные перестрелки в невесомости будут проходить на 8 различных многопользовательских картах.