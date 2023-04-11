Релизный трейлер космического шутера Boundary ©

Новый трейлер от Surgical Scalpels и Skystone Games напоминает нам, что осталось всего несколько дней до запуска Boundary, шутера от первого лица в невесомости, который появится на ПК, а затем и на консолях PlayStation.

Новое видео возвращает нас на околоземную орбиту, чтобы заставить надеть скафандр солдата-астронавта на войне для контроля над космическими станциями, используемыми сверхдержавами и корпорациями будущего для присвоения огромные минеральные богатства астероидов.

Таким образом, в трейлере нам предлагается фрагмент безумного игрового процесса, обещанного разработчиками, с испытаниями на смерть в невесомости, которые сделают вертикальность самым мощным оружием, доступным игрокам. Каждый «звездный солдат» сможет использовать обычное оружие, чтобы повредить комбинезоны противников и поставить под угрозу их операции, все это будет погружено в состояние микрогравитации, которое призвано сделать каждую битву более оригинальной и уникальной.

Релиз Boundary запланирован на 13 апреля на ПК.