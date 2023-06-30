Bounty Star получила новый трейлер, демонстрирующий боевые действия мехов и геймплей строительства базы ©

Издательство Annapurna Interactive и разработчик Dinogod выпустили новый трейлер грядущего 3D-экшена Bounty Star. Игра сочетает в себе боевые действия и настройку мехов с фермерством и строительством базы.

В трейлере рассказывается о том, как работает игра, с участием создателя и директора Bounty Star. Игроки берут на себя роль бывшего солдата Клементины МакКинни, которая решает вернуться к роботам, чтобы отбиваться от наемников, пока она учится заботиться о своем доме в пустыне.

Когда игроки пилотируют робота Desert Raptor MKII, они смогут в значительной степени настраивать его, включая виды оружия ближнего и дальнего боя, которые он использует, а также другие параметры, такие как гидравлические осадные орудия. Меха также можно оснастить высокоскоростными двигателями и ускорителями для рывка.

На другой стороне игры находится аспект земледелия и строительства базы, в котором игроки строят линии водоснабжения и электроснабжения, выращивают и готовят еду, а также создают боеприпасы и топливо для боя.

Bounty Star выйдет на ПК, PlayStation и Xbox в 2024 году.