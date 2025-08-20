Грядущий научно-фантастический вестерн Bounty Star получил новый трейлер и дату выхода

23 октября состоится релиз Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem — необычного экшена с видом от третьего лица, где сражения на мехах сочетаются с фермерством и строительством базы. Annapurna Interactive и студия DINOGOD подтвердили: игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store).

В центре истории — Клем, бывшая солдатка и опытный пилот боевого меха Desert Raptor MKII. Прошлое преследует её, но в Красной Пустоши, постапокалиптической версии американского юго-запада, у неё есть шанс обрести новое предназначение — стать охотницей за головами и настоящей силой добра.

Игроки смогут настроить свой боевой аппарат по вкусу: от мощных клинков и гидравлических таранов до взрывного огнестрела и продвинутых систем защиты. Бои обещают быть стремительными и вариативными: здесь нужны не только сила, но и тактика.

Помимо охоты на преступников и опасных зверей, Клем предстоит обустраивать собственный дом. Заброшенный гараж можно превратить в полноценную базу: наладить электричество и водоснабжение, выращивать еду, производить топливо и боеприпасы, даже разводить животных. Этот уголок станет отражением её пути — от развалин к новой жизни.

Bounty Star объединяет динамичный боевик и элементы выживания, предлагая игроку баланс между адреналиновыми схватками и тихими моментами восстановления. Уже осенью каждый сможет проверить, хватит ли у Клем сил оставить прошлое позади.