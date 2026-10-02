GOG раздаёт Bounty Train - рогалик-симулятор управления поездом на Диком Западе

GOG запустила ограниченную раздачу Bounty Train. Это рогалик-симулятор, в котором игроки управляют поездом, улучшают его, сражаются с бандитами и продвигаются по сюжету. На GOG у Bounty Train средняя оценка 3,6/5, но она основана всего на 54 отзывах.

Действие происходит на Диком Западе XIX века. За сочетание управления ресурсами, случайных событий и тактических боёв игру часто называют «поездной версией FTL: Faster Than Light».