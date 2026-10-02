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Bounty Train 15.07.2015
Стратегия, Инди
7.4 68 оценок

GOG раздаёт Bounty Train - рогалик-симулятор управления поездом на Диком Западе

KoRnEr KoRnEr

GOG запустила ограниченную раздачу Bounty Train. Это рогалик-симулятор, в котором игроки управляют поездом, улучшают его, сражаются с бандитами и продвигаются по сюжету. На GOG у Bounty Train средняя оценка 3,6/5, но она основана всего на 54 отзывах.

Действие происходит на Диком Западе XIX века. За сочетание управления ресурсами, случайных событий и тактических боёв игру часто называют «поездной версией FTL: Faster Than Light».

  • Раздача действует до 5 октября, 16:00 МСК.
  • Для получения необходима регистрация на GOG.
  • После добавления игра останется в библиотеке навсегда.
ПК 1 Трейлеры 1 Раздачи и скидки 1
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Комментарии:  1
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