GOG раздаёт Bounty Train - рогалик-симулятор управления поездом на Диком Западе

GOG запустила ограниченную раздачу Bounty Train. Это рогалик-симулятор, в котором игроки управляют поездом, улучшают его, сражаются с бандитами и продвигаются по сюжету. На GOG у Bounty Train средняя оценка 3,6/5, но она основана всего на 54 отзывах.
Действие происходит на Диком Западе XIX века. За сочетание управления ресурсами, случайных событий и тактических боёв игру часто называют «поездной версией FTL: Faster Than Light».
- Раздача действует до 5 октября, 16:00 МСК.
- Для получения необходима регистрация на GOG.
- После добавления игра останется в библиотеке навсегда.
https://www.gog.com/giveaway/claim
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https://www.gog.com/giveaway/claim
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