От авторов RDR и Mario + Rabbids: игра Bradley the Badger нашла издателя и готовится выйти за пределы Steam

Focus Entertainment объявила о подписании издательского соглашения со студией Day 4 Night на выпуск Bradley the Badger — необычного экшен-приключения, впервые представленного на The Game Awards 2025. Пока игра подтверждена только для PC через Steam, однако разработчики уже изучают возможность релиза на консолях и других платформах.

Проект привлекает внимание не только концепцией, но и именами создателей. Студию Day 4 Night основали Давиде Солиани, известный по Mario + Rabbids, и Кристиан Кантамесса, один из авторов Red Dead Redemption. По словам разработчиков, Bradley the Badger задумывается как своеобразное признание в любви видеоиграм и их истории.

Главный герой — барсук по имени Брэдли, талисман старой платформенной игры, которого озвучивает актёр Эван Питерс. По сюжету персонаж оказывается в странных мирах, застрявших в своеобразном «разработческом аду». Игрокам предстоит исследовать локации, решать головоломки и использовать способности, напоминающие инструменты разработчика, чтобы буквально менять окружающий мир и нарушать игровые правила.

В Focus Entertainment отметили, что проект сразу выделился своей индивидуальностью и нестандартным подходом. Судя по описанию, Bradley the Badger намерена объединить элементы платформера, приключения и мета-комментария о самой индустрии. Для дебютной игры молодой студии это весьма амбициозная заявка, особенно с учётом опыта её основателей и поддержки одного из крупнейших европейских издателей. Дата релиза пока не раскрывается.