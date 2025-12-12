Трансформации, барсук и немного безумия: на TGA 2025 представили платформер Bradley the Badger

На церемонии The Game Awards 2025 дебютировал Bradley the Badger — яркий 3D-платформер, который уже называют одним из самых необычных анонсов шоу. Трейлер начинается с того, что барсук Брэдли покидает дом и погружается в жуткий кошмар: знакомый мир искажён, превращён в мрачную версию самого себя. Но главное — способность героя трансформироваться в зависимости от окружения, что открывает простор для нестандартных механик.

Геймплей выглядит классически, но внезапные превращения обещают оригинальный подход к платформингу. Не менее интригующим стал и момент с участием живых актёров — остаётся загадкой, будет ли это частью игрового процесса или лишь атмосферным ходом.

Создатели называют Bradley the Badger «любовным письмом видеоиграм» и включают уровни, вдохновлённые проектами, пережившими «ад разработки» — в трейлере можно заметить сцену, напоминающую Cyberpunk 2077. По сюжету легенда платформеров Брэдли просыпается в мире, потерявшем смысл, и отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть всё на свои места, столкнувшись с истиной, к которой он точно не был готов.