Braid Anniversary Edition получил новый трейлер и дату релиза

Braid - одна из лучших инди-игр, которая и по сей день не знает себе равных по части увлекательных головоломок. Грядущий ремастер обещает быть еще лучше. Джонатан Блоу, несомненно, отличный игровой дизайнер и не менее отличный программист, который за свою карьеру успел поработать над несколькими очень хорошими играми. Однако сегодня он наиболее известен как автор Braid и The Witness - блестящих игр-головоломок.

Если The Witness вышла семь лет назад, то с момента выхода Braid прошло уже более 15 лет, так что настало время для обновленного издания культового платформера, который выйдет 30 апреля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также для мобильных устройств через Netflix.

Nintendo Switch игра, к сожалению, пока обойдет стороной. Разработчики обещают нам в 9 раз больше деталей, реалистичную графику и 15 часов самых подробных комментариев разработчиков за всю историю индустрии.