Джонатан Блоу раскритиковал культовую Braid и назвал часть ее головоломок неудачными

Геймдизайнер Джонатан Блоу оглянулся на свой знаменитый дебютный хит Braid и признал, что сегодня не пропустил бы некоторые его уровни в релиз. В интервью изданию Nintendo Life создатель культовых пространственных приключений объяснил, как 10-летняя разработка новой игры Order of the Sinking Star изменила его стандарты качества и заставила пересмотреть отношение к собственному раннему творчеству.

По словам разработчика, в Braid есть как минимум 1 или 2 головоломки с серьезными дизайнерскими изъянами. Если пользователь сразу понимает ключевую задумку автора, уровень воспринимается отлично, однако в противном случае запускается деструктивный сценарий, превращающий прохождение в утомительную рутину.

Если идея не ясна сразу, возникает особый режим неудачи, когда попытки решить уровень становятся неряшливыми, неуклюжими и отталкивающими. Во времена Braid подход казался простым: мол, так уж устроены головоломки, и игроки все равно оценят задумку, когда найдут ответ. Но на самом деле это более низкий сорт пазлов по сравнению с теми, которые доносят суть чисто и не провоцируют делать унылые вещи во время экспериментов.

- Джонатан Блоу, геймдизайнер и создатель Braid

Блоу подчеркнул, что слепой перебор вариантов и хаотичные манипуляции на экране сигнализируют о просчете создателя игры, а не пользователя. В качественной логической задаче сложность обязана рождаться из элегантного взаимодействия механик, а не из загромождения локаций лишними препятствиями. Полученный опыт заставил команду полностью перестроить подход к селекции идей.

В процессе производства Order of the Sinking Star геймдизайнер столкнулся с похожими проблемами темпа и безжалостно отправил в корзину множество готовых комнат. Разработчики намеренно вырезали головоломки, требовавшие долгой механической перестановки блоков, даже если в их основе лежала любопытная концепция.

Новый проект Блоу находился в разработке с 2016 года и предложит более 1000 взаимосвязанных пространственных испытаний в открытом хаб-мире из 4 биомов. Выход Order of the Sinking Star состоится 8 октября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.