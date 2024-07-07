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Braid 06.08.2008
Аркада
8.7 296 оценок

Студия ENPY обновила свой русификатор для Braid - теперь он поддерживает Anniversary Edition

AceTheKing
Новости

Студия ENPY обновила собственный русификатор для игры Braid - теперь он поддерживает недавно вышедшее издание игры Anniversary Edition. В ENPY сообщили, что перевели новые строки с текстом, которые появились в Anniversary Edition:

Переиздание вышло без официальной локализации, поэтому мы перенесли нашу версию перевода, доперевели появившийся в переиздании основной текст. Поскольку в переиздании есть огромное количество субтитров к многочасовым комментариям разработчиков, в текущей версии их перевод отсутствует.

В Anniversary Edition была обновлена графика игры (однако осталось возможность переключиться на старую), появились новые 40 уровней, добавлены комментарии разработчиков, а так же был улучшен звук и появился новый саундтрек в игре.

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Braid
06.08.2008
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