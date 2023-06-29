Захватывающее приключение Bramble: The Mountain King прошло верификацию для Steam Deck ©

Отличные новости для владельцев Steam Deck и любителей инди-адвенчур - Bramble: The Mountain King прошла полную проверку для портативной консоли от Valve. Это означает, что проект прошел через подробное тестирование и имеет полную функциональность на Steam Deck, а также ее отличную совместимость с элементами управления и дисплеем.

Разработчики также подмечают, что все возможности игры доступны при использовании стандартной конфигурации контроллера, отображаются специальные иконки контроллера Steam Deck, а текст интерфейса игры легко читается на экране. Кроме того, графическая конфигурация игры по умолчанию показывает отличные результаты на Steam Deck, что гарантирует плавный и увлекательный игровой процесс.

Bramble является приключением от студии Dimfrost Studio, действие которого происходит в мире, основанном на мрачных скандинавских сказках. Игрокам нужно исследовать прекрасные, но при этом опасные земли Bramble, пытаясь спасти сестру главного героя.

Также напомним, что на данный момент в игре присутствует только текстовая локализация на русский язык. Однако уже сейчас студия Mechanics VoiceOver заканчивает работу над полноценной озвучкой.