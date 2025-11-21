Yarnhub анонсирует Brass Rain - бесплатный амбициозный кооперативный шутер о Второй Мировой войне

Brass Rain — предстоящий бесплатный шутер от первого лица о Второй мировой войне от студии Yarnhub Studios, разработчиками которой являются ветераны EA, Remedy, Sony и Jagex. Эта студия, известная больше как анимационная и создающая анимированные видеоролики для YouTube, выходит на рынок видеоигр с дебютной игрой Brass Rain.

Компания смогла профинансировать проект благодаря краудфандингу в размере 2,9 миллиона долларов, собранному сообществом, которое она создала на своём канале, на который сейчас подписано более 2,7 миллиона человек. Хотя студия известна как анимационная, создание игры было для неё долгой задачей, и сообщество студии давно просило её попробовать.

«Наша аудитория годами просила нас создать игру. Они точно сказали нам, чего хотят: игру с душой, исторической достоверностью, глобальными кампаниями и многопользовательскими боями, в которых можно сражаться пехотой, танкистами, бомбардировщиками и флотскими командами. Brass Rain — наш ответ на этот призыв, созданный с нуля с учётом потребностей сообщества». — заявил Дэвид Уэбб, генеральный директор Yarnhub

«Brass Rain — это не просто игра, это живой исторический опыт, сформированный миллионами людей, которые смотрят наши фильмы каждый месяц,. « Наше сообщество бросило нам вызов — выйти за рамки того, что предлагают такие игры, как War Thunder и World of Tanks, добавив то, чего они всегда хотели: пехоту, сражающуюся на земле. Мы предлагаем полностью командный боевой опыт, позволяющий игрокам сражаться вместе на суше, на море и в воздухе, и погружаться в историю». — продолжил Сирил Барроу, руководитель игрового отдела Yarnhub Studios

Согласно пресс-релизу, Yarnhub переходит на модель free-to-play благодаря успеху на YouTube и краудфандингу, которого компания уже добилась. По словам студии, в модель free-to-play будут включены «одни из самых дешевых косметических микротранзакций в игровой индустрии». Стоит получить сравнительные цены, чтобы проверить это заявление, но пока неплохо видеть, что Yarnhub хотя бы пытается подойти к free-to-play таким образом, чтобы не оценивать игроков.

Brass Rain выйдет в раннем доступе в Steam в 2026 году.