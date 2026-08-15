В Steam состоялся релиз тактической стратегии "Братки" 2005 года от авторов "Ядерного Титбита"

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз отечественной тактической стратегии "Братки", изначально вышедшей в 2005 году. Международным издателем проекта студии VZlab выступила компания Strategy First, установив базовую стоимость на уровне 250 рублей со стартовой скидкой 25% до 187 рублей. Страница игры предлагает полную русскую локализацию с озвучкой и субтитрами, а также перевод интерфейса на английский язык. Дополнительно в папку с файлами авторы вложили электронный словарь воровского жаргона на 2 языках.

Игровой процесс разделен на 2 составляющие, объединяющие менеджмент преступной группировки и пошаговые тактические стычки. На стратегической карте города предстоит развивать собственную бригаду в атмосфере 90-х годов, облагая данью ларьки, рестораны, автозаправки и коммерческие банки. Полученная прибыль уходит в общак, откуда распределяются средства на покупку оружия, автомобилей для быстрых разъездов по стрелкам, мобильных телефонов и регулярные взятки милиции. При этом авторитет подчиненных постоянно растет, из-за чего излишне влиятельный подручный может поднять бунт и увести с собой часть бойцов вместе с деньгами.

Боевая система активируется при силовом переделе сфер влияния и выполнении заказных заданий. Пошаговые схватки в 3D-пространстве дворов, ресторанов и дач во многом повторяют механику серии Heroes of Might and Magic, где очередность ходов зависит от параметра скорости и визуализируется колодой карт. Сами разборки отличаются специфическим балансом: за 1 ход персонаж способен преодолеть дистанцию, сделать 1 выстрел или удар холодным оружием и занять сидячее положение, а высокий риск задеть союзников гранатами или автоматной очередью делает позиционные перестрелки хаотичными.

Сюжетная кампания рассказывает историю криминального элемента, вышедшего на свободу после 8 лет заключения. Разработчики из VZlab, получившие известность благодаря серии квестов "Ядерный Титбит", создавали проект в качестве сатирической пародии на реалии криминального мира. Руководитель разработки Михаил Попов подчеркивал, что команда не стремилась напугать аудиторию и делала упор на юмористический тон повествования. Из 4 заложенных вариантов финала лишь 1 путь ведет к относительно мирной жизни через легализацию бизнеса, тогда как остальные сценарии заканчиваются гибелью героя или банкротством. Музыкальное сопровождение при этом состоит из инструментальных версий песни Мурка, написанных звукорежиссером Андреем Литвиновым.

Первоначальный релиз 2005 года от компании Руссобит-М запомнился игрокам частыми техническими сбоями и жесткой привязкой к защите StarForce. Для запуска цифровой версии в Steam заявлены минимальные требования: процессор с тактовой частотой 166 МГц, 128 МБ оперативной памяти и 600 МБ дискового пространства. Несмотря на заявленную совместимость с современными системами вплоть до Windows 11, на странице игры также появилось официальное предупреждение разработчиков о сатирическом характере контента и отсутствии цели романтизировать преступность.