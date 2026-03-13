Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster вышла на Xbox Series и ПК

Издатель Square Enix и студия Cattle Call выпустили Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster для Xbox Series X and Series S и ПК через Steam и Microsoft Store. Стартовая цена составляет $39.99 с 20% скидкой на старте продаж. Ранее ремастер дебютировал на Nintendo Switch 2 5 июня 2025 года.

Это ремастер первой части легендарной серии Bravely с высококачественной графикой и современными улучшениями. Игрокам предстоит вновь пережить историю воинов света в далёкой земле Люксендарк, где Великая Бездна поглотила деревню Тица. Он остаётся единственным выжившим и вместе с юной весталкой Агнес отправляется на поиски кристаллов, захваченных тьмой, чтобы восстановить баланс света и тьмы.

Боевая система остаётся пошаговой и глубокой, предлагая уникальные команды Brave и Default. Brave позволяет расходовать BP для увеличения действий за ход, а Default укрепляет защиту и накапливает BP для будущих ходов. Игроки могут создавать комбинации атак, лечить союзников и использовать стратегические возможности для победы над сильными противниками.

Ремастер предлагает современные улучшения интерфейса, графику высокой чёткости, ускорение сюжетных сцен и переработанные сетевые функции. Также добавлены новые мини-игры, расширяющие возможности исследования мира и взаимодействия с героями. Этот релиз позволяет как ветеранам, так и новым игрокам полностью погрузиться в культовую RPG с обновлёнными визуальными и геймплейными возможностями.