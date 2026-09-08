Как стало известно, компания Square Enix удалила защиту Denuvo из Bravely Default Flying Fairy HD Remaster.

Это произошло, как и обычно для игр от Square Enix, спустя примерно полгода после релиза игры. До этого момента Bravely Default Flying Fairy HD Remaster оставалась невзломанной традиционным способом, но была взломана группой DenuvOwO с помощью гипервизора.

Размер исполняемого файла игры уменьшился на 310 МБ.