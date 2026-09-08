ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bravely Default 11.10.2012
Ролевая
7.6 35 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, компания Square Enix удалила защиту Denuvo из Bravely Default Flying Fairy HD Remaster.

Это произошло, как и обычно для игр от Square Enix, спустя примерно полгода после релиза игры. До этого момента Bravely Default Flying Fairy HD Remaster оставалась невзломанной традиционным способом, но была взломана группой DenuvOwO с помощью гипервизора.

Размер исполняемого файла игры уменьшился на 310 МБ.

ПК 1
29
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

глянул скрины, желия поиграть даже на халяву что-то не прибавилось...

9
Шрек vs DLSS 5

Настолько нужна была там дерьмува)))

8
Sevasiborint

Как в это можно было вообще дуню ставить ?

3
Олег Дудин

Надо будет заценить. Игра без Денуво всё равно лучше.

2
Капитан Over Прайс

зачем в подобный кал вообще ее ставить ?

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ