Билайн предоставил прямой доступ к Brawl Stars и зарубежным сервисам для владельцев подписки

Российский оператор связи Билайн запустил функцию прямого доступа к ряду популярных зарубежных ресурсов, включая мобильную игру Brawl Stars. Новая опция стала доступна абонентам с 9 июня 2026 года в рамках подписки bee и работает в автоматическом режиме.

Как сообщил генеральный директор компании Билайн Сергей Анохин, оператор наладил автоматический доступ к сервисам, которые не запрещены на территории Российской Федерации, но приняли решение самостоятельно прекратить работу в стране. Помимо так называемой королевской битвы Brawl Stars, в этот список вошли музыкальный стриминг Spotify, онлайн-кинотеатр Netflix, сервис по продаже билетов Ticketmaster и некоторые другие площадки.

Новая возможность работает автоматически и не требует от пользователей дополнительных настроек или внесения отдельной платы. Концепция прямой маршрутизации трафика к ушедшим сервисам, которая ранее обсуждалась представителями индустрии и регулирующих органов, теперь перешла в практическую плоскость. В компании отметили, что это решение призвано упростить жизнь геймерам и потребителям медиаконтента, которым ранее приходилось задействовать сторонний софт или переплачивать посредникам для запуска любимых программ.

По словам руководства компании Билайн, инициатива получила поддержку со стороны профильных ведомств. Речь идет не о создании государственного реестра разрешенных сетевых инструментов, а о точечном открытии трафика к конкретным ресурсам, которые не внесены в запрещенные списки Роскомнадзором. О готовности рассмотреть аналогичные решения также заявили представители оператора Т2, отметив заинтересованность в повышении удобства клиентов при строгом соблюдении требований действующего законодательства.