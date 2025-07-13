Интерпол против "Папы Гриба": школьник из РФ попал в международный розыск из-за токсичности в Brawl Stars

Необычная история случилась с 14-летним школьником из Санкт-Петербурга, известным в игре Brawl Stars под ником «Папа Гриб». За недопустимое поведение в чате он сначала получил бан, а вскоре оказался в центре международного скандала — его вызвали в полицию по запросу Интерпола.
Подросток в игровом чате допускал оскорбительные шутки, упоминал религию и угрожал другим игрокам расправой. Один из сообщений содержал фразу о «покупке пистолета». Эти угрозы и оскорбления привлекли внимание международных служб. Google передал данные в Интерпол, а те в свою очередь отправили их МВД России.
Полицейские предъявили юному геймеру скриншоты переписок. Школьник признал вину и пояснил, что имел в виду «виртуальную расправу» - сотрудники МВД проводят проверку.
В принципе, РКН, ваша задача — заблокировать игру в России или добавить правило, что за оскорбительный никнейм или оскорбление игроков с угрозами бана или типа того акк заблокируется без восстановления, а восстановить можно ток с извинениями на камеру и выложить это через почту.
Можете поправить меня, если хотите, но я не играю в эту помойку.
Эх,опять закибербулили в чате.
Какие сука все нежные в интернетах стали.
Здесь нет ни лица,ни голоса,ни личности,но кому-то уже и этого достаточно,чтобы расплакаться.
Часто выясняется (потом), что какой-то человек перед преступлением действительно сообщал об этом в интернете.
Так то у нас в России этот ихний Интерпол можно на хрену вертеть.
Думали некоторые наивные до этой новости, а на самом деле Россия с Интерполом сотрудничает.
Получается, так, сотрудничают в крысу, Родину, получается, предают, сотрудничая с силовыми структурами недружественных стран.
Причём не только с интером но и с другими. И плотно сотрудничает.
Что он такого написал в чате, что даже Интерпол заинтересовался?
Про религию, пистолет и про мать.
Тут таких в избытке, и '' пошёл ̶т̶ы̶ ̶н̶а̶ ̶х̶у̶ к черту -давно аналог 'здрассти'. А уж ' я тебе козлине яйца вырву' - это аналог 'Вася, я с тобой не согласен'. До религии вроде пока не добрались....но ещё не вечер.
Видать сочно и обильно он там на тролил.морист от бога.