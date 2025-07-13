Интерпол против "Папы Гриба": школьник из РФ попал в международный розыск из-за токсичности в Brawl Stars

Необычная история случилась с 14-летним школьником из Санкт-Петербурга, известным в игре Brawl Stars под ником «Папа Гриб». За недопустимое поведение в чате он сначала получил бан, а вскоре оказался в центре международного скандала — его вызвали в полицию по запросу Интерпола.

Подросток в игровом чате допускал оскорбительные шутки, упоминал религию и угрожал другим игрокам расправой. Один из сообщений содержал фразу о «покупке пистолета». Эти угрозы и оскорбления привлекли внимание международных служб. Google передал данные в Интерпол, а те в свою очередь отправили их МВД России.

Полицейские предъявили юному геймеру скриншоты переписок. Школьник признал вину и пояснил, что имел в виду «виртуальную расправу» - сотрудники МВД проводят проверку.