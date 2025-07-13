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Brawl Stars 12.12.2018
Экшен, Мультиплеер
6.7 52 оценки

Интерпол против "Папы Гриба": школьник из РФ попал в международный розыск из-за токсичности в Brawl Stars

butcher69 butcher69

Необычная история случилась с 14-летним школьником из Санкт-Петербурга, известным в игре Brawl Stars под ником «Папа Гриб». За недопустимое поведение в чате он сначала получил бан, а вскоре оказался в центре международного скандала — его вызвали в полицию по запросу Интерпола.

Подросток в игровом чате допускал оскорбительные шутки, упоминал религию и угрожал другим игрокам расправой. Один из сообщений содержал фразу о «покупке пистолета». Эти угрозы и оскорбления привлекли внимание международных служб. Google передал данные в Интерпол, а те в свою очередь отправили их МВД России.

Полицейские предъявили юному геймеру скриншоты переписок. Школьник признал вину и пояснил, что имел в виду «виртуальную расправу» - сотрудники МВД проводят проверку.

6
12
Brawl Stars
12.12.2018
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Mundfish

В принципе, РКН, ваша задача — заблокировать игру в России или добавить правило, что за оскорбительный никнейм или оскорбление игроков с угрозами бана или типа того акк заблокируется без восстановления, а восстановить можно ток с извинениями на камеру и выложить это через почту.

Можете поправить меня, если хотите, но я не играю в эту помойку.

5
Rey4rtRO
5
yrroodd

Эх,опять закибербулили в чате.
Какие сука все нежные в интернетах стали.

Здесь нет ни лица,ни голоса,ни личности,но кому-то уже и этого достаточно,чтобы расплакаться.

4
Costollom

Часто выясняется (потом), что какой-то человек перед преступлением действительно сообщал об этом в интернете.

Подросток в игровом чате допускал оскорбительные шутки, упоминал религию и угрожал другим игрокам расправой. Один из сообщений содержал фразу о «покупке пистолета».
Wing42

Так то у нас в России этот ихний Интерпол можно на хрену вертеть.

4
Costollom
Так то у нас в России этот ихний Интерпол можно на хрену вертеть.

Думали некоторые наивные до этой новости, а на самом деле Россия с Интерполом сотрудничает.

1
Wing42 Costollom

Получается, так, сотрудничают в крысу, Родину, получается, предают, сотрудничая с силовыми структурами недружественных стран.

hpi Costollom

Причём не только с интером но и с другими. И плотно сотрудничает.

nikvik jm

Что он такого написал в чате, что даже Интерпол заинтересовался?

1
hpi

Про религию, пистолет и про мать.

MORDORR
'' допускал оскорбительные шутки, упоминал религию и угрожал другим игрокам расправой. ''

Тут таких в избытке, и '' пошёл ̶т̶ы̶ ̶н̶а̶ ̶х̶у̶ к черту -давно аналог 'здрассти'. А уж ' я тебе козлине яйца вырву' - это аналог 'Вася, я с тобой не согласен'. До религии вроде пока не добрались....но ещё не вечер.

hpi

Видать сочно и обильно он там на тролил.морист от бога.