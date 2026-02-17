Сервис Xbox DNS прекращает поддержку игр Supercell из-за высокой нагрузки и отсутствия финансирования

Представители сервиса Xbox DNS объявили о важном изменении в работе своей системы, которое напрямую затронет поклонников мобильного гейминга. Команда сообщила, что сегодня в 20:00 по московскому времени будет полностью отключено проксирование для всех проектов студии Supercell.

Администрация ресурса объяснила свое решение экономической нецелесообразностью дальнейшей поддержки мобильного направления. По словам разработчиков, математика оказалась беспощадной, так как игры генерируют гигантский трафик и создают колоссальную нагрузку на каналы связи. При этом финансовая отдача от поддержки этих проектов, необходимая для оплаты серверов и электричества, оказалась нулевой. Создатели сервиса подчеркнули, что обрабатывать терабайты тяжелых данных исключительно на энтузиазме стало непозволительной роскошью. Тем не менее команда готова вернуться к диалогу о выделенном канале в будущем, если сообщество проявит инициативу по поддержке инфраструктуры.

Несмотря на отключение мобильных игр, основной функционал сервиса для консолей Xbox продолжает работать в штатном режиме. Разработчики напомнили, что их DNS-адреса остаются неизменными и помогают пользователям обходить региональные ограничения, включая известную ошибку с кодом 0x80a40401 и сообщением Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна. Использование сервиса также позволяет избежать снижения скорости загрузки, часто возникающего при работе со сторонними блокировщиками рекламы.

Для восстановления доступа к сетевым функциям консоли пользователям рекомендуется прописать актуальные адреса DNS в расширенных настройках сети. В качестве первичного сервера необходимо указать 176.99.11.77, а вторичного 80.78.247.254, после чего следует перезагрузить устройство через меню электропитания. В случае сохранения проблем техническая поддержка сервиса готова оказать помощь при предоставлении данных о провайдере и настройках маршрутизатора.