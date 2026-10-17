Страх перед юридическим отделом Supercell лишил авторов хита "Бабл Квас" многомиллионной прибыли

Отказ от внедрения микротранзакций в вирусную пародию "Бабл Квас" стоил ее разработчикам колоссальных финансовых потерь. Проект двух молодых авторов Артема Шабалина и Влада VlaDTer привлек аудиторию в 20 млн пользователей, однако на протяжении 2 лет существовал исключительно за счет показа баннеров и видеороликов. Причиной столь спорного решения стало нежелание навлечь на себя разбирательства со стороны финской компании Supercell, чей мультиплеерный хит Brawl Stars послужил основой для создания клона.

Перед релизом игры в декабре 2021 года начинающие создатели изучали официальные правила для фанатского сообщества от Supercell. Политика финской студии запрещала продажу виртуальных товаров за реальные деньги без лицензионного соглашения, но разрешала доход от рекламы. Студенты восприняли этот пункт как абсолютный запрет на любые внутриигровые покупки и решили полностью отказаться от доната из-за опасений блокировки аккаунтов и возможных судов.

И на самом деле там, если бы у нас был бы донат, там x5-10 было бы от того, что мы заработали.

- Артем Шабалин, сооснователь Бабл Квас

Вместо рабочего магазина авторы превратили меню покупок в сатирическую заглушку. При попытке нажать на платный лот на экране смартфона появлялось предупреждение с текстом Внимание! Верни маме карточку и больше так не делай!. Пока игроки распространяли скриншоты шутки по социальным сетям, создатели теряли основной источник монетизации. Артем Шабалин подтвердил, что даже исключительно на рекламных показах проект приносил до 7000 долларов в сутки на пике, однако отсутствие прямых продаж игровой валюты срезало итоговую прибыль в разы.

В декабре 2023 года авторы продали права на проект инвестиционному фонду Activo Games за 60 000 долларов, что равнялось примерно 11 месяцам пассивного дохода игры на тот момент. Новый владелец в лице Евгения Гришакова сразу после закрытия сделки уменьшил размер дистрибутива в 3 раза, перенастроил рекламную сетку и добавил полноценный донатный магазин с платными сундуками.

Расчет покупателей полностью подтвердил просчет создателей оригинального хита. В мае 2024 года обновленная игра с микротранзакциями принесла фонду рекордные 12 589 долларов чистой прибыли за один месяц, а общие выплаты за время оперирования превысили 196 000 долларов. Компания Supercell при этом так и не предъявила проекту никаких юридических претензий.