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Brawl Stars 12.12.2018
Экшен, Мультиплеер
6.1 69 оценок

В Brawl Stars стартовал футбольный сезон "Brawl Strikers"

Solstice Solstice

Компания Supercell официально запустила новый игровой сезон в своей мобильной игре Brawl Stars. Сезон, получивший название Brawl Strikers, полностью посвящен футбольной тематике.

С началом сезона игрокам стал доступен обновленный боевой пропуск — Brawl Pass. Среди главных наград этого месяца разработчики представили новые тематические образы для персонажей: Super Ball Gene и Super Ball Carl, включая их дополнительные цветовые вариации — Chroma Skins. Кроме того, самые активные игроки смогут получить уникальный внутриигровой титул «Golden Brawl».

18 июня в игре стартует специальный ивент под названием adidas Starr Cup. Вместе с этим событием в Brawl Stars появится совершенно новый игровой режим — SUPER BALL. Детали механики нового режима пока не раскрываются, но, судя по промо-материалам, игроков ждет динамичная вариация виртуального футбола.

Помимо контентных обновлений, Supercell также запустила поощрительную акцию для пользователей своего официального интернет-магазина. Игроки, которые приобретут расширенную версию пропуска непосредственно через Supercell Store, получат бонусный ключ для разблокировки случайного скина. Компания отмечает, что начисление бонуса на аккаунт может занять до двух дней.

Мобильные Обновления
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