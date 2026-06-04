В Brawl Stars стартовал футбольный сезон "Brawl Strikers"

Компания Supercell официально запустила новый игровой сезон в своей мобильной игре Brawl Stars. Сезон, получивший название Brawl Strikers, полностью посвящен футбольной тематике.

С началом сезона игрокам стал доступен обновленный боевой пропуск — Brawl Pass. Среди главных наград этого месяца разработчики представили новые тематические образы для персонажей: Super Ball Gene и Super Ball Carl, включая их дополнительные цветовые вариации — Chroma Skins. Кроме того, самые активные игроки смогут получить уникальный внутриигровой титул «Golden Brawl».

18 июня в игре стартует специальный ивент под названием adidas Starr Cup. Вместе с этим событием в Brawl Stars появится совершенно новый игровой режим — SUPER BALL. Детали механики нового режима пока не раскрываются, но, судя по промо-материалам, игроков ждет динамичная вариация виртуального футбола.

Помимо контентных обновлений, Supercell также запустила поощрительную акцию для пользователей своего официального интернет-магазина. Игроки, которые приобретут расширенную версию пропуска непосредственно через Supercell Store, получат бонусный ключ для разблокировки случайного скина. Компания отмечает, что начисление бонуса на аккаунт может занять до двух дней.