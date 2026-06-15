Болото и любимые герои: Brawlhalla анонсировала кроссовер с DreamWorks

Компания Ubisoft в партнерстве со студией DreamWorks представила трейлер с датой начала грядущего события Brawlhalla x Shrek. Кроссовер приурочен к грядущему двадцатипятилетию культового первого мультфильма и стартует в игре 29 июля 2026 года. Анонс состоялся в Атланте во время трансляции чемпионата Midseason Championship.

Грядущее обновление добавит в бесплатный файтинг целую команду знаменитых персонажей франшизы, трое из которых станут полноценными игровыми бойцами. Геймеры смогут взять под управление самого Шрека, принцессу Фиону в ее фирменном зеленом платье, а также Кота в сапогах, полагающегося на мастерское владение шпагой и кошачью ловкость. Верный Осел тоже появится в игре, но в роли боевого спутника компаньона, который будет активно реагировать со стороны на происходящее на арене.

Помимо культовых героев, тематическое событие привнесет в игру совершенно новую карту в сеттинге знаменитого Болота Шрека, а также линейку дополнительных косметических предметов, вдохновленных сказочными существами из мультфильмов.