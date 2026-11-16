Разработчики бесплатного файтинга Brawlhalla анонсировали новое кроссоверное событие с популярным аниме «Моя геройская академия» (My Hero Academia). Уже 9 декабря 2026 года к сражениям присоединятся три известных персонажа японской франшизы.

Главными участниками коллаборации станут Идзуку Мидория, Кацуки Бакуго и Сёто Тодороки. Все трое появятся в Brawlhalla в качестве игровых персонажей, позволяя поклонникам аниме перенести противостояние любимых героев на арены платформенного файтинга.

Новый трейлер знакомит с участниками кроссовера и демонстрирует их появление во вселенной Brawlhalla. Мидория, Бакуго и Тодороки известны своими уникальными сверхспособностями, поэтому их добавление должно особенно заинтересовать поклонников оригинального произведения.

Кроссовер Brawlhalla и My Hero Academia стартует 9 декабря 2026 года. Подробности события, включая особенности персонажей и дополнительный тематический контент, разработчики раскроют позднее.