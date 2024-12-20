Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 год

С момента запуска в раннем доступе (Steam, GOG и Epic Games Store) в сентябре 2024 года разработчик Edgeflow Studio усердно работал над отзывами игроков, внедрял новый контент и улучшал основной цикл игры, выпустив на сегодняшний день 12 патчей.

Теперь они готовы к следующему этапу раннего доступа, представив с первую часть запланированной дорожной карты на 2025 год. Основные моменты включают введение третьего сектора, переработку Звездной карты с улучшенной генерацией карт и взаимодействием игроков.

Другие пункты дорожной карты включают:

Улучшенное взаимодействие фракций ИИ, включая более детальные отношения фракций и события фракций

Эффекты окружающей среды, имеющие значение в тактических сражениях, такие как поля астероидов и ионные штормы

Еще один игровой корабль, а также больше вариантов кораблей

Уровни экипажа и прогресс

Множество другого нового контента в виде моделей врагов, карт, предметов, оружия

Улучшенный пользовательский интерфейс

И многое другое

2025 год начнется со следующего крупного обновления, которое должно выйти в январе и будет посвящено улучшенному мета-прогрессу.