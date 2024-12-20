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Breachway 26.09.2024
Стратегия, Тактика, Карточная, Космос
6.9 21 оценка

Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 год

monk70
Новости

С момента запуска в раннем доступе (Steam, GOG и Epic Games Store) в сентябре 2024 года разработчик Edgeflow Studio усердно работал над отзывами игроков, внедрял новый контент и улучшал основной цикл игры, выпустив на сегодняшний день 12 патчей.

Теперь они готовы к следующему этапу раннего доступа, представив с первую часть запланированной дорожной карты на 2025 год. Основные моменты включают введение третьего сектора, переработку Звездной карты с улучшенной генерацией карт и взаимодействием игроков.

Другие пункты дорожной карты включают:

  • Улучшенное взаимодействие фракций ИИ, включая более детальные отношения фракций и события фракций
  • Эффекты окружающей среды, имеющие значение в тактических сражениях, такие как поля астероидов и ионные штормы
  • Еще один игровой корабль, а также больше вариантов кораблей
  • Уровни экипажа и прогресс
  • Множество другого нового контента в виде моделей врагов, карт, предметов, оружия
  • Улучшенный пользовательский интерфейс
  • И многое другое

2025 год начнется со следующего крупного обновления, которое должно выйти в январе и будет посвящено улучшенному мета-прогрессу.

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