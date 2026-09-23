Разработчики Breakaway Hockey League решили наказать EA Sports за восемнадцатилетнее игнорирование ПК

Фанатам хоккея на персональных компьютерах приходится мириться с полным бойкотом со стороны гигантов индустрии еще со времен релиза NHL 09. На протяжении 18 лет компания EA Sports категорически отказывается выпускать номерные части своего симулятора на ПК, вынуждая игроков либо покупать консоли ради ежегодных косметических обновлений, либо поддерживать жизнь в части двадцатилетней давности с помощью фанатских модификаций. Независимая канадская студия Raccoon Logic, известная по приключению Journey to the Savage Planet, решила воспользоваться этой исторической пустотой и анонсировала сетевой симулятор Breakaway Hockey League.

Разработчики прямо заявляют, что рынок ПК хоккея был искусственно заброшен, несмотря на взрывной рост аудитории сервиса Steam, увеличившейся примерно в 40 раз со времен последней попытки канадского издательства. Геймдиректор студии Raccoon Logic Уго Агостиньо подчеркнул, что долгие годы спортивный жанр на компьютерах находился в состоянии клинической смерти.

Время для подобного проекта назрело давно, когда приходилось постоянно донимать коллег просьбами перенести хоккейную сетевую лигу на ПК. Компьютеры слишком долго оставались без должного внимания, и платформа буквально истосковалась по современному взгляду на хоккей.

- Уго Агостиньо, геймдиректор Raccoon Logic

В отличие от конвейерных симуляторов EA Sports, новинка предлагает радикальный отказ от характеристик спортсменов и скрытых формул вероятности. Авторы открыто критикуют механику современных спортивных блокбастеров, в которых успех броска определяется числовыми рейтингами хоккеиста, а не действиями пользователя. В студии сравнили такой скрытый расчет с бросками кубиков в настольной игре Dungeons and Dragons, когда программа сама решает исход эпизода на основе процентов. В Breakaway Hockey League каждый хоккеист имеет абсолютно равные стартовые условия, а результат зависит исключительно от личного навыка и точности контроля шайбы.

Схема управления в проекте создается с оглядкой на боевики от третьего лица в духе Gears of War, а также соревновательные хиты вроде Rocket League и Counter-Strike. Правый триггер отвечает за силу щелчка или кистевого броска, в то время как левый триггер открывает доступ к непрерывному аналоговому контролю клюшки и сложным обводкам. По замыслу авторов, базовые элементы управления должны быть понятны новичку за 30 секунд, однако для полного освоения физики шайбы потребуются более 100 часов практики на льду.

Еще одним ударом по стандартам жанра станет полное искоренение так называемых глитч-голов, которыми традиционно грешит искусственный интеллект в играх от EA Sports. В Breakaway Hockey League позицию голкипера доверяют исключительно живым игрокам. Разработкой механики ворот руководит ведущий аниматор студии, регулярно выступающий в роли настоящего вратаря в любительских матчах. Спасение ворот избавлено от лишних комбинаций клавиш и строится вокруг чтения эпизода и правильного выбора позиции на щитках до момента нанесения удара соперником.

Студия также намеренно проигнорировала приобретение официальной лицензии NHL, посчитав ее творческим ограничением. Креативный директор Алекс Хатчинсон пояснил, что строгие контракты со спортивными лигами связывают создателям руки, запрещая разбивать защитные стекла, выбивать спортсменам зубы в силовых столкновениях и менять классический регламент ради динамики. Проект ориентируется на формат уличного хоккея 4 на 4 без остановок времени, свистков за положение вне игры и двухминутных штрафов, что приближает накал матча к скоростным овертаймам.

Активная фаза разработки стартовала в январе 2026 года на базе стандартного движка Unreal Engine 5 без затяжного создания собственных технологий с нуля. Команда финансирует проект исключительно из своего бюджета без привлечения сторонних издателей, что исключает риск закрытия серверов из-за завышенных финансовых ожиданий корпораций. Полноценная премьера соревновательного хоккея состоится на ПК в рамках программы раннего доступа сервиса Steam, где авторы намерены полировать баланс на основе отзывов живого сообщества.