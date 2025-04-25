Breath of Fire 4 снова с нами - культовая JRPG от Capcom вышла в GOG с улучшениями для ПК

Культовая JRPG от Capcom возвращается спустя 25 лет. С 24 апреля Breath of Fire IV доступна для покупки в GOG по цене $9,99, предлагая фанатам классики и новым игрокам обновлённую версию легендарной игры, впервые вышедшей на PlayStation 27 апреля 2000 года и на ПК — в мае 2003-го.

Сюжет Breath of Fire IV разворачивается в фантастическом мире, где два континента были веками разделены непроходимыми болотами. Когда между ними, наконец, налаживаются связи, вспыхивает война. После тяжёлых сражений стороны заключают шаткое перемирие. Но вскоре исчезает принцесса Елена, которая путешествовала по восточным землям, навещая солдат. Её младшая сестра, княжна Нина, отправляется на поиски, чтобы раскрыть тайну исчезновения и предотвратить новую катастрофу. По дороге она встречает загадочного юношу по имени Рю, чья судьба оказывается связана с магией, древними тайнами и могущественными силами.

Теперь Breath of Fire IV возвращается в лучшем виде. Версия для GOG предлагает:

Полную совместимость с Windows 10 и 11;

Английскую и японскую локализации;

Улучшенный рендерер DirectX и поддержку оконного режима, V-Sync, гамма-коррекции, масштабирования и сглаживания;

Исправления звуковых эффектов и улучшенный движок;

Улучшенную поддержку клавиатуры, мыши и современных геймпадов (включая DualSense, Xbox и Nintendo Switch Pro);

Оптимизированные мини-игры, систему боя, сценовый скриптинг и переключение задач без сбоев.

Breath of Fire IV — это не только история о поиске и приключениях, но и эпическая сага с двумя параллельными сюжетными линиями. Игрокам предстоит следить не только за Ниной и Рю, но и за загадочным Фу-Лу — древним императором-драконом, чьи действия могут изменить баланс мира.