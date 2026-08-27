Breathedge и Rival Stars Horse Racing стали новыми играми в бесплатной раздаче Epic Games Store

Ещё две игры для ПК стали бесплатными в Epic Games Store. В рамках обновлённой акции, заменившей прошлонедельную раздачу Cardpocalypse, теперь доступны копии Breathedge и Rival Stars Horse Racing. Как обычно, вы можете навсегда добавить их в свою библиотеку Epic Games Store в течение следующих семи дней, до 3 сентября.

В Breathedge от разработчика RedRuins, вышедшей в 2021 году, вам предстоит выживать в обломках космического корабля, управляя запасами кислорода, собирая металлолом и создавая инструменты для передвижения в суровых условиях невесомости. В конечном итоге вы будете строить аванпосты и транспортные средства, чтобы добраться до отдалённых полей обломков и выяснить причину крушения.

Rival Stars Horse Racing – помимо верховой езды, в этой игре от PikPok вам предстоит восстановить семейную конюшню. В игре присутствуют элементы управления и симуляции, включая разведение лошадей для получения различных характеристик, модернизацию объектов, найм персонала и участие в соревнованиях.