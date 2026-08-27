ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Breathedge 13.09.2018
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.3 477 оценок

Breathedge и Rival Stars Horse Racing стали новыми играми в бесплатной раздаче Epic Games Store

monk70 monk70

Ещё две игры для ПК стали бесплатными в Epic Games Store. В рамках обновлённой акции, заменившей прошлонедельную раздачу Cardpocalypse, теперь доступны копии Breathedge и Rival Stars Horse Racing. Как обычно, вы можете навсегда добавить их в свою библиотеку Epic Games Store в течение следующих семи дней, до 3 сентября.

В Breathedge от разработчика RedRuins, вышедшей в 2021 году, вам предстоит выживать в обломках космического корабля, управляя запасами кислорода, собирая металлолом и создавая инструменты для передвижения в суровых условиях невесомости. В конечном итоге вы будете строить аванпосты и транспортные средства, чтобы добраться до отдалённых полей обломков и выяснить причину крушения.

Rival Stars Horse Racing – помимо верховой езды, в этой игре от PikPok вам предстоит восстановить семейную конюшню. В игре присутствуют элементы управления и симуляции, включая разведение лошадей для получения различных характеристик, модернизацию объектов, найм персонала и участие в соревнованиях.

ПК 21 Раздачи и скидки 4
10
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий