В Steam началась бесплатная раздача космического симулятора выживания Breathedge в честь скорого выхода второй части

Студия RedRuins Softworks и издательство HypeTrain Digital запустили временную бесплатную раздачу первой части ироничного симулятора выживания Breathedge в сервисе Steam. Акция стартовала 7 августа 2026 года и продлится ровно 48 часов, завершившись 9 августа в 20:00 по московскому времени. Авторы предлагают бесплатно забрать проект всем желающим на фоне подготовки к запуску продолжения, одновременно с акцией выкатив свежий трейлер второй части.

Разработчики прямо признают, что сейчас команда находится в состоянии традиционной предрелизной паники перед стартом раннего доступа Breathedge 2, который намечен на 31 августа 2026 года. В данный момент авторы полируют текстуры, занимаются локализацией, прохождением сертификаций и настройкой игры под портативную консоль Steam Deck. Создатели шутят, что проект уже полностью протестирован и работает, однако программисты заранее закупаются энергетиками в ожидании багов, которые пользователи найдут в первые 10 секунд после запуска.

Авторы заранее предупреждают фанатов, что этап раннего доступа подходит далеко не всем. Как официально заявили представители команды разработки, данный формат категорически не подходит геймерам, рассчитывающим получить полную игру с отличным балансом, без единой шероховатости, на сто миллионов часов. На старте игроков ждет только плотно наполненная начальная зона без масштабного строительства баз и планетарного геймплея, запланированных лишь на второе крупное обновление. Личный транспорт, включая мелкие и крупные корабли, появится только в первом контентном патче.

Во второй части авторы решили кардинально переработать концепцию, признав ошибки оригинала и проблемы базовой демоверсии. На смену бессмысленному сбору ресурсов пришли глобальные препятствия вроде экстремального холода, радиации и агрессивных врагов. Геймплейную глубину решили повысить за счет системы DIY-крафта, позволяющей приматывать найденные ценные предметы к базовым инструментам и скафандру. Улучшения увеличивают прочность и добавляют стихийный урон, однако сами обвесы со временем ломаются и теряются навсегда.

Интерактивное окружение в Breathedge 2 получит физические законы, где жар растапливает лед, а железная бочка может замкнуть искрящую проводку. Искусственный интеллект скафандра Скаф обзаведется огромной механической рукой для перетаскивания тяжестей и срыва люков, а на локациях появится полноценная 3D-навигация для роботов и местной фауны. Кроме того, в проект введут усложненную систему бафов и дебафов, при которой плохое питание и сон вызовут болезни и сильное ухудшение зрения персонажа.

По аналогии с первой частью, Breathedge 2 выйдет в ранний доступ по минимальной цене, которая будет возрастать по мере выхода крупных обновлений. Исходный симулятор Breathedge пробыл в раннем доступе 2 года и 5 месяцев, собрав за все время свыше 14 400 отзывов в Steam с очень положительным рейтингом.