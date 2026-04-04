Комедийное выживание Breathedge 2 выйдет в раннем доступе после полной переработки геймплея

Российская студия RedRuins Softworks и издатель HypeTrain Digital поделились планами по развитию ретрофутуристической игры Breathedge 2. Разработчики объявили о масштабной переработке игрового процесса и сообщили сроки выхода проекта в раннем доступе. По сравнению с демоверсией прошлой зимы авторы решили сделать больший упор на элементы выживания. Теперь Breathedge 2 позиционируется как приключенческая комедийная игра на выживание.

Студия пришла к выводу, что 1 игре и демоверсии не хватало глубины, а механики работали разрозненно и бессистемно. В связи с этим фокус геймплея был смещен. Ранее игровой процесс строился на сборе ресурсов для продвижения по сюжету, а теперь игрокам предстоит преодолевать глобальные проблемы и внешние препятствия. Крафт стал основным инструментом для улучшения гаджетов, экипировки и окружающего пространства. Прочность предметов теперь зависит от установленных самодельных апгрейдов. Новая система позволяет укреплять даже скафандр, приматывая к нему картон или что там удалось раздобыть.

Главный герой больше не будет мастером на все руки. Часть его умений разработчики распределили по интерактивным уникальным агрегатам в мире игры. Сама система создания предметов станет частью других аспектов, включая транспорт и прокачку базы. Развитие персонажа и получение новых вещей откроют доступ к ранее недоступным точкам интереса. Игровой мир значительно расширится и начнет жить собственной жизнью. Количество свободных ресурсов уменьшится, но у героя появится больше работы. База при этом станет важным источником сюжетной информации.

Изменения затронули физику окружения. В игре начнут работать базовые законы: жар побеждает холод, вода тушит огонь, а топливо горит. Робот Скаф получит в свое распоряжение мощную хваталку, с помощью которой сможет перетаскивать предметы, открывать люки и придерживать объекты. Система усилений и ослаблений превратилась в сложную механику, где эффекты накапливаются и переходят из 1 состояния в другое. Кроме того, команда серьезно переработала персонажей и их сюжетные линии для создания более естественной истории. Игрокам обещают продолжение приключений Мужика, Курицы и Детки с сохранением фирменного юмора. В проекте заявлено море слотов сохранения, обновленная графика и поддержка 13 языков, включая полную русскую локализацию с озвучкой.

Ранний доступ Breathedge 2 начнется в 3 квартале 2026 года эксклюзивно на платформе Steam. По объему контента стартовая версия будет сопоставима с ранним доступом 1 части. В ближайшее время авторы планируют показать 15 минут игрового процесса без финальной полировки.