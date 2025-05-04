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Breathedge 2 1-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
7.7 50 оценок

Новый музыкальный трейлер Breathedge 2 обещает релиз в первом квартале 2026 года

butcher69 butcher69

Студия RedRuins Softworks выпустила музыкальный трейлер Breathedge 2, продолжения сатирической космической выживалки. Главным героем ролика стал робот-механик — лучший друг протагониста, облачённый в кепку, с усами и «добрым» нравом, который на деле совсем не таков.

Вместе с трейлером разработчики раскрыли сроки выхода игры: Breathedge 2 появится в раннем доступе Steam в первом квартале 2026 года. Ждать ещё долго, но проект обещает стать масштабным и ещё более безумным, чем оригинал.

Сюжет отправит игроков в далёкий космос на смертельно опасную миссию. Придётся исследовать огромный мир, собирать ресурсы, управлять экипажем, заботиться о курице и бросить вызов зловещей мегакорпорации.

22
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Это очень жду. Первая часть была прекрасной пародией на выживачи.

3
MeanDresden

У тебя глаза зелены как весенняя трава,Губы алы, брови черны и кудрява голова,А головушку кудряву обрамляет борода.Без нее уж без родимой не туда и не сюда.Борода, борода, ой бородушка,

Смотрел демо. Неплохо.