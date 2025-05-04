Новый музыкальный трейлер Breathedge 2 обещает релиз в первом квартале 2026 года

Студия RedRuins Softworks выпустила музыкальный трейлер Breathedge 2, продолжения сатирической космической выживалки. Главным героем ролика стал робот-механик — лучший друг протагониста, облачённый в кепку, с усами и «добрым» нравом, который на деле совсем не таков.

Вместе с трейлером разработчики раскрыли сроки выхода игры: Breathedge 2 появится в раннем доступе Steam в первом квартале 2026 года. Ждать ещё долго, но проект обещает стать масштабным и ещё более безумным, чем оригинал.

Сюжет отправит игроков в далёкий космос на смертельно опасную миссию. Придётся исследовать огромный мир, собирать ресурсы, управлять экипажем, заботиться о курице и бросить вызов зловещей мегакорпорации.