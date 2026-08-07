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Breathedge 2 31.08.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
7.9 84 оценки

Оцениваем свеженький трейлер комедийного выживача в космосе - Breathedge 2, который выйдет уже скоро

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии Redruins Entertainment совместно с издательством HypeTrain Digital опубликовали официальный трейлер, приуроченный к скорому выходу в ранний доступ комедийного симулятора выживания в космосе Breathedge 2. Красочный и ироничный видеоролик призван напомнить игрокам о ключевых фишках грядущего проекта и подготовить их к новому безумному путешествию. Проект создается для персональных компьютеров, а его страница уже полностью активна в цифровом сервисе Steam, где все желающие могут добавить симулятор в свой личный список желаемого и подождать ещё чуть-чуть исходя слюной до 31 августа.

Продолжение популярного выживастика вновь предложит пользователям примерить на себя роль простого Мужика, который умудрился застрять в глубоком космосе вместе со своим бессмертным куриным напарником и ещё одной таинственной кури... то есть напарницей. Главной задачей игрока по-прежнему останется исследование бесконечных обломков, сбор полезного металлолома и создание абсурдных инструментов для выживания. Окружающий мир останется крайне агрессивным, появятся милые твари и смешные паразиты. Кислорода на всех не хватит, поэтому герою придется беречь свои балоны в тепле и уюте, в смысле ухаживать за ними... ну вы поняли.

Основой игрового процесса во второй части станет не только классический крафт снаряжения на коленке, но и на ху-кхем... простите, но и полноценное управление собственным космическим кораблем вместе с набранной командой. Игрокам предстоит обустраивать быт на борту, распределять обязанности между выжившими и совершать опасные перелеты между уникальными звездными системами. Разработчики обещают значительно расширить свободу действий, улучшить физику поведения объектов в невесомости и сохранить фирменный черный юмор, который стал визитной карточкой оригинальной игры.

В Steam началась бесплатная раздача космического симулятора выживания Breathedge в честь скорого выхода второй части
Трейлеры 5
43
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Вот как такое может не нравится.

12
Кей Овальд

Однозначно жду, первая часть прекрасна (кроме управления), но, конечно, не в раннем доступе.

8
WerGC

прикольно и визуал нормальный

3
Zick211

Ещё первая часть раздача за бесплатно в честь этого.

2
Carissa7517
Игра в ранний доступ ещё не вышла, а трейлер и тут и там уже показывают

А должно было быть наоборот?

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