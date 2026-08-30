Разработчики Breathedge 2 почтили память легендарного репакера xatab необычной статуэткой с благодарностью в игре

В Breathedge 2 обнаружили необычную пасхалку, посвящённую известному российскому репакеру xatab. Игроки нашли в игре статуэтку человека с подписью:

Не все герои носят плащи, не все пираты носят деревянную ногу. Спасибо за всё, легенда!

Пасхалка посвящена xatab — одному из наиболее известных авторов игровых репаков в русскоязычном сегменте интернета. Её текст содержит прямую благодарность легендарному репакеру.

Примечательно, что связь xatab с первой Breathedge действительно существует. Архивы релизов подтверждают наличие репака Breathedge от xatab. В частности, сохранилась публикация версии игры 0.9.2.7 для раннего доступа, где в качестве релизера указан xatab. Позднее, 26 февраля 2021 года, была опубликована его версия Breathedge 1.0.0.0.

Таким образом, пасхалка в Breathedge 2 связана не случайно: xatab действительно выпускал репаки первой части игры, а спустя годы разработчики добавили посвящённую ему статуэтку в продолжение.

Информация появилась практически одновременно с выходом Breathedge 2 в ранний доступ. Игра разработана RedRuins Softworks и издаётся HypeTrain Digital.