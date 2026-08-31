Состоялся релиз Breathedge 2 в раннем доступе Steam с переработанным выживанием и обновленной графикой

Студия RedRuins Softworks и издательство HypeTrain Digital выпустили комедийную выживалку Breathedge 2 в ранний доступ сервиса Steam. Стартовый отрезок включает первую сюжетную главу и продается со временной скидкой 20 процентов за 632 рубля. Разработчики сразу предупредили аудиторию о планах регулярно поднимать ценник проекта по мере выхода масштабных контентных патчей, обозначив текущую стоимость как самую низкую за всю историю разработки.

По предварительным планам авторов, игра задержится в раннем доступе ориентировочно на 16-20 месяцев. На данном этапе пользователям доступна лишь вводная часть истории, в то время как многие обещанные механики были отложены на далекую перспективу. В текущую версию не попали строительство собственной космической базы, пилотирование личного межзвездного корабля, система варп-прыжков, транспорт и высадки на поверхность планет. Разработчики рассчитывают ввести малые средства передвижения только в первом крупном обновлении, а строительство базы и планетарные вылазки запланированы во втором контентном апдейте.

Подобный график выпуска стал следствием масштабной переработки проекта после выхода прошлогодней демоверсии. Создатели открыто признали, что первоначальный пробник страдал от чрезмерной концентрации диалогов и почти полного отсутствия выживательных механик. В релизной сборке команда полностью изменила систему дыхания: безопасные зоны с неисчерпаемым кислородом были удалены, а сам воздух превратился в дефицитный ресурс, добывать который приходится вручную с помощью кусков космического льда и самодельных фильтрационных систем.

Основой игрового процесса стала новая система кустарного крафта, позволяющая модифицировать экипировку и инструменты найденным в космосе мусором. Базовый лом или скафандр теперь усиливаются деталями разных категорий, от тяжелых спортивных блинов до декоративных бюстов, дающих уникальные свойства и пассивные бонусы. При этом установленные модификации обладают отдельной прочностью и ломаются при активной работе, вынуждая регулярно искать свежие материалы на локациях. Дополнительно Мужику вернули за спину болтливого робота по имени Скаф, оснащенного механической рукой-манипулятором для придерживания летящих обломков и вскрытия тяжелых шлюзов.

Техническая часть сиквела создана на базе движка Unreal Engine 5 с бесшовной потоковой подгрузкой локаций, неограниченным количеством слотов для сохранений со скриншотами и поддержкой контроллеров. Несмотря на регулярные запросы сообщества, разработчики отказались от внедрения кооператива ради сохранения авторской атмосферы и сюжетной целостности одиночной кампании. К моменту релиза проект набрал свыше 480 тысяч добавлений в списки желаемого, что в 16 раз превысило показатели первой части на старте ее раннего доступа.

Для запуска игры в рекомендуемом качестве потребуется компьютер с процессором уровня Intel Core i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVidia GeForce RTX 3070 либо AMD RX 6700 XT. Первые отзывы игроков в Steam оказались положительными: аудитория хвалит возросший уровень графики, достойную оптимизацию и сохраненный фирменный юмор, однако обращает внимание на отсутствие базы и затянутый поиск мелких ключевых предметов в открытом космосе.