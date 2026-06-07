"Свет в конце тоннеля сияет": авторы Breathedge 2 анонсировали выход в ранний доступ и раскрыли дорожную карту

Отечественная студия RedRuins Softworks прервала молчание и обратилась к фанатам своего «маленького бородатого детища». Разработчики официально объявили, что комедийный симулятор космического выживания Breathedge 2 выйдет в раннем доступе Steam уже в этом августе.

Анонс подкрепили свежим трейлером на трансляции IGN Live.

Кроме того, авторы пообещали в ближайшее время выпустить ролик с честным прохождением первых 15 минут игры.

Состояние разработки: «через мат и слезы»

На текущий момент проект находится на начальном этапе полировки. Основа для запуска полностью собрана и работает, хотя, как признаются сами создатели, «работает через мат и слезы, конечно же». Сейчас команда вовсю дорабатывает визуальную часть, занимается оптимизацией, звуковым оформлением и интеграцией локализаций.

Те, кто успел опробовать прошлую демоверсию, заметят огромные изменения. От демки в финальном варианте не останется практически ничего - например, пацан с гроботами временно исчезнут из начала сюжета, но обязательно вернутся позже.

Философия раннего доступа: качество важнее количества

Разработчики подчеркнули, что относятся к раннему доступу как к полноценному релизу. Это будет максимально оптимизированная и отполированная игра, а от финальной версии её будет отличать только объем контента:

«Игра не будет графически убогим поделием на 10 FPS. Будет на 12 FPS! Гарантируем! (Гарантия распространяется только на компьютеры самих разработчиков).

Контент планируют добавлять большими готовыми кусками и новыми главами, а не постепенным наполнением пустых зон. На старте игра будет представлять собой плотную, законченную начальную главу большого приключения, которая в таком виде и доживет до версии 1.0.

Что войдет в стартовую версию?

По объему ранний доступ сиквела окажется значительно больше дебютной версии первой части. В него войдут абсолютно все базовые геймплейные механики выживания за Мужика в открытом космосе:

Сбор лута, крафт предметов, ремонт, DIY-механики и экипировка брони.

Система боевых столкновений, менеджмент питания и кислорода.

Выполнение квестов, сбор коллекций, достижения и фирменная «мучительная смерть от удушья».

Важное отличие от оригинала: весь этот ворох механик больше не будет размазан по десяткам кубических километров пустой карты. Разработчики отказались от скучных долгий перелетов, сосредоточив все активности в небольшой, но максимально плотной для исследования зоне. Команда также делает всё возможное, чтобы избежать вайпов сохранений после выпуска патчей.

Дорожная карта обновлений

«А как же стройка, корабль, планеты, взрывы галактик, битвы на гигантских роботах-единорогах? Всё будет!» — шутят авторы. У команды уже готово много наработок, и они раскрыли детальный план развития Breathedge 2:

Запуск в раннем доступе (август): Стартовая глава и базовые механики выживания в космосе. Первое крупное обновление: Добавит в игру личный транспорт (как мелкий, так и крупный), следующую порцию квестов и лора, новые локации, прокачку Мужика, свежих NPC и пачку важных механик. Второе крупное обновление: Полноценное строительство базы, возведение отдельных строений и глубокий планетарный геймплей. Разработчики отдельно подчеркнули, что не хотят делать стройку «для галочки», поэтому на её проработку требуется больше времени. Тех, кто ждет игру только ради строительства баз, просят учитывать эту «сложную математическую формулу».

Сюжет: одинаково непонятно для всех

Сюжетная линия стартует сразу после финала первой части - выживания в катастрофе «Лайнера Без Названия» и победы над Материнской Станцией.

При этом разработчики успокоили новичков: проходить оригинал вовсе не обязательно. Авторы шутят, что на старте «всё будет одинаково непонятно всем игрокам», а знакомство с миром и лором будет происходить постепенно. Но для преданных фанатов авторы все же приготовили массу приятных отсылок.

Честное предупреждение и работа с комьюнити

Команда открыто заявила, для кого создан этот запуск:

Ранний доступ НЕ подходит вам , если вы ищете полностью готовую игру со стопроцентным идеальным балансом без единой шероховатости на сто миллионов часов.

, если вы ищете полностью готовую игру со стопроцентным идеальным балансом без единой шероховатости на сто миллионов часов. Ранний доступ создан для вас, если вы хотите стать первопроходцами этого безумного космоса, не боитесь багов и готовы принимать активное участие в развитии проекта своими отзывами и идеями.

Разработчики планируют регулярно выпускать небольшие ролики с демонстрацией новых механик и собирать отзывы в социальных сетях и Discord, чтобы оперативно полировать игру вместе с сообществом.